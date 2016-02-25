無料でロボットをダウンロードする方法を見る
オリジナル著者：
olegok83
内容
最後の5つのバーの極値に基づいて2つの CCI オシレータ間の相違を利用したセマフォシグナルインディケータです。
シグナルは、2つのオシレータ（高速と低速）の間に乖離と適切なローソク足の組み合わせがある場合に形成されます。
図１シグナル生成アルゴリズム
図2CCI_DiverSign インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12681
