AFL_Winner_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 AFL_Winner_HTF_Signal 显示趋势方向或 AFL_WinnerSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。
当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示对角线箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。
所有输入参数可分为三大组:
- AFL_WinnerSign 的输入参数:
input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input uint iAverage=5; // 处理输入数据的周期 input uint iPeriod=10; // 搜索极值点的周期 input Smooth_Method iMA_Method=MODE_SMA; // 第一个平滑方法 input uint iLength=5; // 平滑深度 input int iPhase=15; // 平滑参数, // 对于 JJMA 它在 -100...+100 范围变化, 影响过渡处理的品质; // 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 MA 周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // 价格类型 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量
- AFL_Winner_HTF_Signal 指标所需的可视化的输入参数:
//---- 指标视觉设置 input uint SignalBar=0; // 获得信号的柱线数量 (0 是当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet; // 上升符号颜色 input color Dnsymbol_Color=clrMagenta; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名称字体大小 input int X_1=5; // 水平名称偏移 input int Y_1=-15; // 垂直名称偏移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示符号的边角名称 input uint X_=0; // 水平偏移 input uint Y_=20; // 垂直偏移
- AFL_Winner_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
//---- Alert settings input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指示触发选项 input uint AlertCount=0; // 提示次数
如果在同一图表上使用若干 AFL_Winner_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。
此指标需要编译的指标文件 AFL_WinnerSign.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 AFL_Winner_HTF_Signal。趋势延续信号
图例. 2. 指标 AFL_Winner_HTF_Signal。交易信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12607
