这款 Exp_NRatioSign EA 基于 NRatioSign 信号量指标生成的信号。

在柱线收盘时，如果指标探测到 EA 输入参数指定的超买或超卖级别有交叉，则形成交易信号:

input uint HLR_UpLevel= 80 ; input uint HLR_DnLevel= 20 ;

在 EA 输入参数里，有两种可用的交易算法:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;

当进入超卖或超买区域时进行交易; 当退出超卖或超买区域时进行交易;

此 EA 需要指标的编译文件 NRatioSign.ex5 以便运行。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 EURUSD H6:

图例. 2. 测试结果图表