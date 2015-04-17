请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这款 Exp_NRatioSign EA 基于 NRatioSign 信号量指标生成的信号。
在柱线收盘时，如果指标探测到 EA 输入参数指定的超买或超卖级别有交叉，则形成交易信号:
input uint HLR_UpLevel=80; // 超买级别 input uint HLR_DnLevel=20; // 超卖级别
在 EA 输入参数里，有两种可用的交易算法:
input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // 突破算法
- 当进入超卖或超买区域时进行交易;
- 当退出超卖或超买区域时进行交易;
此 EA 需要指标的编译文件 NRatioSign.ex5 以便运行。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 EURUSD H6:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12594
HLR_HTF_Signal
此 HLR_HTF_Signal 指标基于 HLRSign 指标显示趋势方向和信号。HullTrendSign
一款信号量指标，显示 Hull 均线和它的均值之间的差异改变方向的时刻。
AFL_Winner_HTF_Signal
此 AFL_Winner_HTF_Signal 指标基于 AFL_WinnerSign 指标显示趋势方向和信号。MI_Fractal
带有扩展功能的分形指标。