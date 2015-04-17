代码库部分
Exp_NRatioSign - MetaTrader 5EA

exp_nratiosign.mq5 (9.77 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
nratiosign.mq5 (12.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
这款 Exp_NRatioSign EA 基于 NRatioSign 信号量指标生成的信号。

在柱线收盘时，如果指标探测到 EA 输入参数指定的超买或超卖级别有交叉，则形成交易信号:

input uint HLR_UpLevel=80;         // 超买级别
input uint HLR_DnLevel=20;         // 超卖级别

在 EA 输入参数里，有两种可用的交易算法:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;    // 突破算法
  1. 当进入超卖或超买区域时进行交易;
  2. 当退出超卖或超买区域时进行交易;

此 EA 需要指标的编译文件 NRatioSign.ex5 以便运行。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 EURUSD H6:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12594

