HLR_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
The HLR_HTF_Signal インディケータは HLRSign インディケータによって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。また、アラートトリガーして音声シグナルを再生します。
選択されたバーでトレンドが続けば、インディケータには右矢印が表示されます。その色は、トレンドの方向に対応します。トレンドが選択されたバーで変更する場合、インディケータには斜めの矢印が表示されます。その色と方向は、取引の方向に対応しています
入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。
- HLRSign 入力パラメータ：
input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 計算されるインディケータ時間枠 input Alg_Method Mode=MODE_IN; // ブレークスルーアルゴリズム input uint HLR_Range=40; // インディケータ平均期間 input uint HLR_UpLevel=80; // 買われすぎレベル input uint HLR_DnLevel=20; // 売られすぎレベル
- インディケータの可視化に必要な HLR_HTF_Signal の入力パラメータ：
//---- インディケータ可視化の設定 input uint SignalBar=0; // シグナル取得のバー番号（0 は現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // インディケータラベル名 input color UpSymol_Color=Lime; // 上昇トレンドのシンボルの色 input color DnSymol_Color=Magenta; // 下降トレンドのシンボルの色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // インディケータ名の色 input uint Symbols_Size=60; // シグナルシンボルサイズ input uint Font_Size=10; // インディケータ名フォントサイズ input int X_1=5; // 名前の横方向のオフセット input int Y_1=-15; // 名前の縦方向のオフセット input bool ShowIndName=true; // インディケータ名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// シンボルを表示する角 input uint X_=0; // 横方向のオフセット input uint Y_=20; // 縦方向のオフセット
- アラートトリガと音声シグナルに必要な HLR_HTF_Signal インディケータの入力パラメータ：
//---- アラート設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // インディケータトリガのオプション input uint AlertCount=0; // アラート数
１つのチャートで複数の HLR_HTF_Signal インディケータが使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。
このインディケータはコンパイルされた HLRSign.mq5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図１HLR_HTF_Signal インディケータトレンド継続のシグナル
図2HLR_HTF_Signal インディケータ約定シグナル
