記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ozymandias_v2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 743
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む、色付きの雲の型をとった Ozymandias_v2 インディケータ
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータチャート期間（時間枠）
このインディケータは Ozymandias_v2.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１Ozymandias_v2_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12538
