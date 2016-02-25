コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ozymandias_v2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
743
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む、色付きの雲の型をとった Ozymandias_v2 インディケータ

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータチャート期間（時間枠）

このインディケータは Ozymandias_v2.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１Ozymandias_v2_HTF インディケータ

Ozymandias_v2 Ozymandias_v2

人気高い Ozymandias インディケータの改変版

WASD_FR WASD_FR

フラクタルは、（現在のバーが計算に含まれていないため、再描画することなく）以前の3つのバーを使用して生成されます。

Ozymandias Ozymandias

Ozymandias は、偽の価格変動をフィルタリングするよく知られたインディケータです。

Exp_Ozymandias Exp_Ozymandias

Ozymandias インディケータを使ったトレーディングシステム