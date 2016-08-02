CodeBaseKategorien
Ozymandias_v2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Ozymandias_v2 Indikator in Form einer farbigen Wolke mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die Ozymandias_v2.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der Ozymandias_v2_HTF Indikator

