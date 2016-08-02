Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Interessantes Skript?
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Ozymandias_v2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Ozymandias_v2 Indikator in Form einer farbigen Wolke mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die Ozymandias_v2.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der Ozymandias_v2_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12538
Ozymandias_v2
Eine Modifikation des populären Ozymandias Indikators.WASD_FR
Fraktale werden aus 3 vorherigen Balken generiert (ohne Neuzeichnen weil der aktuelle Balken nicht in die Berechnung mit einbezogen wird).
Ozymandias
Ozymandias ist ein bekannter Indikator, der falsche Preisfluktuationen ausfiltert.Exp_Ozymandias
Handelssystem, das den Ozymandias Indikator verwendet.