喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Ozymandias_v2_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1080
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Ozymandias_v2 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Ozymandias_v2.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 Ozymandias_v2_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12538
