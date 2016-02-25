オリジナル著者：

WASD

内容

フラクタルは、（現在のバーが計算に含まれていないため、再描画することなく）以前の3つのバーを使用して生成されます。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年1月16日にコードベースに公開されました。





図１WASD_FR インディケータ