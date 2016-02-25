無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WASD_FR - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
WASD
内容
フラクタルは、（現在のバーが計算に含まれていないため、再描画することなく）以前の3つのバーを使用して生成されます。
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年1月16日にコードベースに公開されました。
図１WASD_FR インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12536
