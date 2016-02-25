コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WASD_FR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
851
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
オリジナル著者：

WASD

内容

フラクタルは、（現在のバーが計算に含まれていないため、再描画することなく）以前の3つのバーを使用して生成されます。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年1月16日にコードベースに公開されました。

図１WASD_FR インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12536

