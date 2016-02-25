無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendlessAG - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Barmaley
内容
トレンドレスインディケータ（オシレータ）
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年2月20日にコードベースに公開されました。
図１TrendlessAG インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12535
