Реальный автор:

WASD

Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.01.2015.





Рис.1. Индикатор WASD_FR