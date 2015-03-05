Смотри, как бесплатно скачать роботов
WASD_FR - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
WASD
Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.01.2015.
Рис.1. Индикатор WASD_FR
