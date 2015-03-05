CodeBaseРазделы
Индикаторы

WASD_FR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

WASD

Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.01.2015.

Рис.1. Индикатор WASD_FR

