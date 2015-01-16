Данный индикатор показывает разницу расстояния между 2-мя Moving Average (Fast MA и Slow MA) в виде цветной гистограммы. В индикаторе имеется возможность отображать старший таймфрейм, нежели таймфрейм графика, к которому он прикреплён, а также возможность выбора инструмента для расчёта показаний индикатора.

Отображение ценовых разрывов внутри свечей на основании анализа тикового потока.