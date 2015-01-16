Смотри, как бесплатно скачать роботов
3 Bar Fractals - индикатор для MetaTrader 4
- 13233
Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).
Индикатор разницы расстояния между 2-мя Moving Average в виде гистограммы
Данный индикатор показывает разницу расстояния между 2-мя Moving Average (Fast MA и Slow MA) в виде цветной гистограммы. В индикаторе имеется возможность отображать старший таймфрейм, нежели таймфрейм графика, к которому он прикреплён, а также возможность выбора инструмента для расчёта показаний индикатора.Скрытые гэпы
Отображение ценовых разрывов внутри свечей на основании анализа тикового потока.
Instrument3
Отображение произвольного инструмента произвольного периода + возможность отображения индексов валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, NZD).MyHistory
Индикатор показывает в виде графика историю изменения баланса на текущем счёте.