CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

3 Bar Fractals - индикатор для MetaTrader 4

WASD
Просмотров:
13233
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).

Фракталы по 3 барам (3 bar fractals)

Индикатор разницы расстояния между 2-мя Moving Average в виде гистограммы Индикатор разницы расстояния между 2-мя Moving Average в виде гистограммы

Данный индикатор показывает разницу расстояния между 2-мя Moving Average (Fast MA и Slow MA) в виде цветной гистограммы. В индикаторе имеется возможность отображать старший таймфрейм, нежели таймфрейм графика, к которому он прикреплён, а также возможность выбора инструмента для расчёта показаний индикатора.

Скрытые гэпы Скрытые гэпы

Отображение ценовых разрывов внутри свечей на основании анализа тикового потока.

Instrument3 Instrument3

Отображение произвольного инструмента произвольного периода + возможность отображения индексов валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, NZD).

MyHistory MyHistory

Индикатор показывает в виде графика историю изменения баланса на текущем счёте.