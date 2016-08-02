Original Autor:

WASD

Fraktale werden aus 3 vorherigen Balken generiert (ohne Neuzeichnen weil der aktuelle Balken nicht in die Berechnung mit einbezogen wird).

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 16.01.2015.





Abb. 1. Der WASD_FR Indikator