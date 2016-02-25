無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trinity-Impulse_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 801
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
Trinity-Impulse インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。
このインディケータは Trinity-Impulse.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図１Trinity-Impulse_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12533
RangeExpansionIndex_HTF
Range Expansion Index (REI) は入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む相対的オシレータです。Negative_Volume_Index_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Negative Volume 指標 (NVI)
TrendlessAG
トレンドレスインディケータ（オシレータ）WASD_FR
フラクタルは、（現在のバーが計算に含まれていないため、再描画することなく）以前の3つのバーを使用して生成されます。