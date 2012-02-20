Смотри, как бесплатно скачать роботов
TrendlessAG - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор (осциллятор) бестрендовости.
Перед написанием индикатора ознакомился с кодом TrendlessOS Histogram.mq4 уважаемого LenIFCHIK. Не устроило то, как описаны входные параметры - границы уровней перекупленности и перепроданности. Не понял просто, откуда их брать в реальности.
В индикаторе 3 входных параметра.
- Период МА - по умолчанию 7.
- Количество баров для расчета уровней перекупленности/перепроданности - по умолчанию 600 (примерно месяц на часовках).
- Процент точек индикатора между уровнями +-100% для расчетного периода. По умолчанию 90%.
Код подробно прокомментирован. Использованы частично комментарии из кода LenIFCHIK.
