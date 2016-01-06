無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ネッティング - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 979
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
等間隔で指値注文を出しておきます。自分が買ったのと反対方向に価格が動く場合、反対方向に指値注文を出しておきます。
この自動売買ロボットは、最小ロットエントリーから始めます。目標の利益額を達成する場合、自動的に再起動され、すべての注文を削除して、また最小ロットサイズを設定します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12947
ティックチャート
価格のティックチャート／スプレッドティックチャート／ボリュームティックチャートティックデータを、ファイルに保存します。移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ
インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。移動平均チャンネルの境界から価格が跳ね返った場合、移動平均に向かって注文を発します。
ID Lite Info MA
インディケータID Lite Info MAは、MA値(移動平均線の値)やMA値差分、または2本の差分を表示します。ClockAnalog
GMT24時間表示のアナログ時計この時計は、グリニッジ標準時を表示し、または時間割によって取引所の状態を表します。