コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

ネッティング - MetaTrader 4のためのエキスパート

RomannMQL | Japanese English Русский Deutsch Português
ビュー:
979
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
grid.mq4 (11.16 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

等間隔で指値注文を出しておきます。自分が買ったのと反対方向に価格が動く場合、反対方向に指値注文を出しておきます。

この自動売買ロボットは、最小ロットエントリーから始めます。目標の利益額を達成する場合、自動的に再起動され、すべての注文を削除して、また最小ロットサイズを設定します。

Grid

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12947

ティックチャート ティックチャート

価格のティックチャート／スプレッドティックチャート／ボリュームティックチャートティックデータを、ファイルに保存します。

移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ 移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ

インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。移動平均チャンネルの境界から価格が跳ね返った場合、移動平均に向かって注文を発します。

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

インディケータID Lite Info MAは、MA値(移動平均線の値)やMA値差分、または2本の差分を表示します。

ClockAnalog ClockAnalog

GMT24時間表示のアナログ時計この時計は、グリニッジ標準時を表示し、または時間割によって取引所の状態を表します。