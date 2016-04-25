無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MAMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 2020
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
John Ehlers
内容
このインディケータはEMAアルゴリズムに基づいた移動平均線で金融製品の現在のボラタリティに合わせて調整されます。
このインディケータは高速のMAMA（緑線）と低速のFAMA（赤線）の2つの平均を含みます。平均のクロスオーバーは、市場のエントリとエグジットのためのシグナルを提供します。
ここではMAMA.mq5とMAMA_Optim.mq5の2つのバリアントが表示されます。それらの唯一の違いは、1番目のコードがより明確なのに比べて、2つ目は、よりコンピュータのリソースが節約され、エキスパートアドバイザーでの使用により好ましいように最適化されていることです。
ケルトナーチャンネル
ケルトナーチャンネルは、指数移動平均線の上下で設定されたボラティリティベースのエンベロープです。ColorMACD
トレンド方向に応じて色が変化するシグナルラインで着色されたMACDヒストグラム。
サポートとレジスタンス
「サポートとレジスタンス」インディケータはビルウィリアムズのフラクタルインディケータを使ってサポートとレジスタンスレベルを表示します。Donchianチャンネル
ドンチャンチャンネルは最近の最高値と最安値を使用した現在の価格帯の計算に基づくボラティリティインディケータです。 .