MAMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータはEMAアルゴリズムに基づいた移動平均線で金融製品の現在のボラタリティに合わせて調整されます。

このインディケータは高速のMAMA（緑線）と低速のFAMA（赤線）の2つの平均を含みます。平均のクロスオーバーは、市場のエントリとエグジットのためのシグナルを提供します。

ここではMAMA.mq5とMAMA_Optim.mq5の2つのバリアントが表示されます。それらの唯一の違いは、1番目のコードがより明確なのに比べて、2つ目は、よりコンピュータのリソースが節約され、エキスパートアドバイザーでの使用により好ましいように最適化されていることです。

