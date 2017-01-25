この指標は、一目指標の基準線を表します。基準線は、指定された期間における高値と安値の平均値です。チャート上のローソクを横切る線はトレンドの変化を示す可能性があります。したがって、線自体が、デフォルトでは、上昇トレンドはターコイズ色、下降トレンドは橙色に色付けされています。



基準線計算には、ユーザーはカスタム期間を指定することができます。



トレンドが変化したり新しいバーが作成されたときにアラートを送信する機能を追加しました。

