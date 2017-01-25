無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
アラート付きの基準線 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Automated-Trading
- ビュー:
- 2464
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、一目指標の基準線を表します。基準線は、指定された期間における高値と安値の平均値です。チャート上のローソクを横切る線はトレンドの変化を示す可能性があります。したがって、線自体が、デフォルトでは、上昇トレンドはターコイズ色、下降トレンドは橙色に色付けされています。
基準線計算には、ユーザーはカスタム期間を指定することができます。
トレンドが変化したり新しいバーが作成されたときにアラートを送信する機能を追加しました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16571
YURAZ_RSAXELスクリプトは Axel Rudolph レベルを描画します。
スクリプトは Axel Rudolph レベルを描画します。Imp_XMA
入力価格時系列の線形結合の移動平均平均ウィングの平均化。