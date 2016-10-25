コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MFIWithFlat_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
723
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MFIWithFlat.mq5 (9.35 KB) ビュー
MFIWithFlat_HTF.mq5 (12.49 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つMFIWithFlat指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたMFIWithFlat.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　MFIWithFlat_HTF 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11325

