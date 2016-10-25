コードベースセクション
TSI_DeMarker_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTSI_DeMarker 指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたTSI_DeMarker.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　TSI_DeMarker_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11255

