TSI_DeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
763
(42)
実際の著者：

MetaQuotes

色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、DeMarkerテクニカル指標の値に基づくTSI オシレータ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　TSI_DeMarker指標

Tail_Bar Tail_Bar

ローソク足の高値と安値の尾部との間の差の指標。

Exp_Karpenko Exp_Karpenko

Exp_Karpenko EA は Karpenkoオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Exp_SlopeDirectionLine Exp_SlopeDirectionLine

Exp_SlopeDirectionLine EA はSlopeDirectionLineトレンド指標のシグナルに基づいています。

TSI_DeMarker_HTF TSI_DeMarker_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTSI_DeMarker指標