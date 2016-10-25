無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
TSI_DeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MetaQuotes
色付きの雲の形の独自のシグナルラインを用いて実装された、DeMarkerテクニカル指標の値に基づくTSI オシレータ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 TSI_DeMarker指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11253
Tail_Bar
ローソク足の高値と安値の尾部との間の差の指標。Exp_Karpenko
Exp_Karpenko EA は Karpenkoオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
Exp_SlopeDirectionLine
Exp_SlopeDirectionLine EA はSlopeDirectionLineトレンド指標のシグナルに基づいています。TSI_DeMarker_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTSI_DeMarker指標