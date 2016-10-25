コードベースセクション
Nikolay Kositsin
\MQL5\Indicators\
karpenko.mq5 (5.65 KB) ビュー
exp_karpenko.mq5 (6.28 KB) ビュー
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

Exp_Karpenko EA は Karpenko オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたKarpenko.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。.

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のGBPUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11247

