TSI_DeMarker - Indikator für den MetaTrader 5
TSI Oszillator basierend auf den Werten des DeMarker Indikators, implementiert mit eigener Signallinie in Form einer farbigen Wolke.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Abb.1. TSI_DeMarker Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11253
