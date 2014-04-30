CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TSI_DeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2503
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

MetaQuotes

Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора DeMarker, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор TSI_DeMarker

Рис.1. Индикатор TSI_DeMarker

StohasticWithFlat StohasticWithFlat

Stochastic Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка.

Karpenko_HTF Karpenko_HTF

Индикатор Karpenko с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TSI_DeMarker_HTF TSI_DeMarker_HTF

Индикатор TSI_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_TSI_DeMarker Exp_TSI_DeMarker

Эксперт Exp_TSI_DeMarker построен на основе сигналов трендового индикатора TSI_DeMarker