TSI_DeMarker - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2503
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
MetaQuotes
Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора DeMarker, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор TSI_DeMarker
Stochastic Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка.Karpenko_HTF
Индикатор Karpenko с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор TSI_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_TSI_DeMarker
Эксперт Exp_TSI_DeMarker построен на основе сигналов трендового индикатора TSI_DeMarker