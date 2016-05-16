無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JFATL - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインディケータはFATLデジタルフィルタとアナログJMA適応平滑化の組み合わせです。
平均は次のように計算されます。
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
ここで
追加的なJMAの平滑化は、時折の市場の動きにおけるインディケータの活性化を防止するために使用されます。
ColorJFatl と JFatl インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/430
