このインディケータはFATLデジタルフィルタとアナログJMA適応平滑化の組み合わせです。

平均は次のように計算されます。

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



ここで

FATL() - FATLデジタルフィルタ値

JMA() - JMA適応平滑化アルゴリズム

PRICE[] - 価格系列値

bar - 現在のバーのインデックス

追加的なJMAの平滑化は、時折の市場の動きにおけるインディケータの活性化を防止するために使用されます。

ColorJFatl と JFatl インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。