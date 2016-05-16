コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JFATL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1037
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorjfatl.mq5 (8.57 KB) ビュー
jfatl.mq5 (7.7 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータはFATLデジタルフィルタとアナログJMA適応平滑化の組み合わせです。

平均は次のように計算されます。

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

ここで

  • FATL() - FATLデジタルフィルタ値
  • JMA() - JMA適応平滑化アルゴリズム
  • PRICE[] - 価格系列値
  • bar - 現在のバーのインデックス

追加的なJMAの平滑化は、時折の市場の動きにおけるインディケータの活性化を防止するために使用されます。

ColorJFatl と JFatl インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ColorJFATLインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/430

LRMA LRMA

線形回帰平滑化アルゴリズムとを持った移動平均線。

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

このインディケータは現在のトレンドとサポートとレジスタンスとレベルを示します。

J2JMA J2JMA

価格幅の二重適応JMA平滑化を持つ移動平均線。

Laguerre Laguerre

ラゲール適応フィルタに基づいたトレンドの強さの指標。