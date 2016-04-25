私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Aroon - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2119
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Tushar Chande
内容
Aroonインディケータは、1995年にトレンドの方向と強さを決定するために「Tuscarora Capital Management」社CEO、また「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators」と「Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System」の著者であるTushar S. Chande によって開発され ました。
その主な利点は、トレーダーが新しいトレンドの始まりや既存のトレンドの終焉を決定できるようにすることです。
Aroonインディケータは次の方式で計算できます。
強気インディケータ = [(N periods - N periods from the highest maximum / N periods] * 100
弱気インディケータ = [(N periods - N periods from the lowest minimum) / N periods] * 100
両方の式は、最近の最大値と最小値を示しています。インディケータの高値はより最近の最大値と最小値、低値はあまり最近でない最大値と最小値を示します。そのうえ、Aroonインディケータの値はレベル0と100の間で振動し、より高値はより強いトレンドをしまします。
インディケータは30と70のキーポジションの付近を動き回ります。70よりも高い動きは強いトレンドを、30よりも低い動きは弱いトレンドを示します。
30と70の間の動きは市場が不安定なことを示します。たとえば、強気のインディケータがレベル70以上で、弱気ののインディケータがレベル30未満であれば、トレンドは間違いなく上向きです。彼らはレベル30と70の間に発生した場合に強気と弱気のインディケータが30と70の間で交点した場合、これが裏付けとなります。たとえば、強気のインディケータが弱気のインディケータを上向きに交差する場合、上向きのトレンドが確認されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/388
Perry Kaufmanのインディケータ的なシグナルポイントを持った適応移動平均Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI
William Blau によるErgodic DTI-Oscillator (Directional Trend Index)
Aroonオシレータは価格のトレンドからもみ合い相場への変化を予測します。2pbIdealMA
2pbIdeal1MA.mq5 と 2pbIdeal3MA.mq5 インディケータはNeutronに開発されたアルゴリズムによって平滑化された移動平均です。