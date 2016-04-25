実際の著者

Tushar Chande

内容

Aroonインディケータは、1995年にトレンドの方向と強さを決定するために「Tuscarora Capital Management」社CEO、また「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators」と「Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System」の著者であるTushar S. Chande によって開発され ました。



その主な利点は、トレーダーが新しいトレンドの始まりや既存のトレンドの終焉を決定できるようにすることです。



Aroonインディケータは次の方式で計算できます。

強気インディケータ = [(N periods - N periods from the highest maximum / N periods] * 100

弱気インディケータ = [(N periods - N periods from the lowest minimum) / N periods] * 100



両方の式は、最近の最大値と最小値を示しています。インディケータの高値はより最近の最大値と最小値、低値はあまり最近でない最大値と最小値を示します。そのうえ、Aroonインディケータの値はレベル0と100の間で振動し、より高値はより強いトレンドをしまします。

インディケータは30と70のキーポジションの付近を動き回ります。70よりも高い動きは強いトレンドを、30よりも低い動きは弱いトレンドを示します。



30と70の間の動きは市場が不安定なことを示します。たとえば、強気のインディケータがレベル70以上で、弱気ののインディケータがレベル30未満であれば、トレンドは間違いなく上向きです。彼らはレベル30と70の間に発生した場合に強気と弱気のインディケータが30と70の間で交点した場合、これが裏付けとなります。たとえば、強気のインディケータが弱気のインディケータを上向きに交差する場合、上向きのトレンドが確認されます。