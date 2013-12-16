请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ParkinsonHistVolatility - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1436
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标代表了金融资产的Parkinson历史波幅的一种实现。它和平均真实范围技术指标非常相似。
这个指标于2010.09.23首次用MQL4实现并发布到mql4.com上的代码基地中。
图1 ParkinsonHistVolatility指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1060
iClose_HTF
iClose_HTF指标基于在输入参数中指定的时间周期的收盘价绘制之字形。GMMA_Long_Gistogram
GMMA长期指标--转换成直方图有更好的视觉效果。
HistVolatility
该指标计算金融资产的经典历史波幅。iMa_HTF
使用DRAW_SECTION风格绘制好且经典的移动平均线是绘制之字形的一种通常方式。计算所基于的周期可以在输入参数设定。这就是这样一个不寻常的绘制样式被使用的原因。