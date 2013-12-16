代码库部分
指标

ParkinsonHistVolatility - MetaTrader 5脚本

该指标代表了金融资产的Parkinson历史波幅的一种实现。它和平均真实范围技术指标非常相似。

这个指标于2010.09.23首次用MQL4实现并发布到mql4.com上的代码基地中。   

图1 ParkinsonHistVolatility指标

图1 ParkinsonHistVolatility指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1060

