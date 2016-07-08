実際の著者：

Matt Trigwellによる概念とDmMikl86によるヒストグラムの実装

この指標はGMMA_longに基づいています。アイデアは簡単に認識するためのヒストグラムに変換することでした。これは、動向追従指標です。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年10月11日に公開されました。

図1 GMMA_Long_Gistogram 指標