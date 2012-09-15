Реальный автор:

Victor Umnyashkin

Этот индикатор реализует аппроксимацию Паркинсона к исторической волатильности финансового актива. Индикатор сильно напоминает технический индикатор Average True Range.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.09.2010.

Рис.1 Индикатор ParkinsonHistVolatility