ParkinsonHistVolatility - индикатор для MetaTrader 5
- 2608
Реальный автор:
Victor Umnyashkin
Этот индикатор реализует аппроксимацию Паркинсона к исторической волатильности финансового актива. Индикатор сильно напоминает технический индикатор Average True Range.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.09.2010.
Рис.1 Индикатор ParkinsonHistVolatility
