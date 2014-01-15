CodeBaseSeções
ParkinsonHistVolatility - indicador para MetaTrader 5

Este indicador representa uma implementação da Volatilidade histórica de Parkinson para um ativo financeiro. Ele é muito semelhante ao indicador técnico Average True Range.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.09.2010.   

Fig.1 Indicador ParkinsonHistVolatility

Fig.1 Indicador ParkinsonHistVolatility 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1060

