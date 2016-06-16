無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5
InfoMarket - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 957
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは、チャートウィンドウの現在の取引口座にデータを表示する有益なスクリプトです。これは、フリーズレベル（FreezeLevel）、最小と最大ロットサイズ、ロットステップ、注文を設定するために可能な距離最寄り（ストップレベル）、スワップなどのデータを表示します
データは除去前20秒間チャート上に表示されます。
InfoMarket スクリプト操作
この指標は初めにMQL4で実装され2012年4月30日に発表されました(ロシア語）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1009
