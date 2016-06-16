これは、チャートウィンドウの現在の取引口座にデータを表示する有益なスクリプトです。これは、フリーズレベル（FreezeLevel）、最小と最大ロットサイズ、ロットステップ、注文を設定するために可能な距離最寄り（ストップレベル）、スワップなどのデータを表示します

データは除去前20秒間チャート上に表示されます。

InfoMarket スクリプト操作

この指標は初めにMQL4で実装され2012年4月30日に発表されました(ロシア語）。