実際の著者：

Geokom

この指標は任意の時間枠での始値を示します。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年2月24日に公開されました。

Geo_ShowOpenDayLevel

Geo_ShowOpenDayLevel

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1006

