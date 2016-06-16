コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XRSX_BB_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は別の時間枠を持つチャートに置かれることができる相対力指数（Relative Strength Index、RSI）の修正版です。また、ユーザーはRSIとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。

この指標とその標準的な指標の主な違いは10の平滑化アルゴリズムのうち適切なものを選択することによって平滑化アルゴリズムを変更する可能性です。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。

  • JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。
  • それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。
  • VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。
  • AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

いくつかの平滑化バリアントは指標シグナルの異なった解釈を必要とすることは当然です。 売られ過ぎ/買われ過ぎレベルは動的に変更されるバリアントではボリンジャーバンドに基づいて示され、より正確さを提供します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

XRSX_BB indicator指標ファイルをterminal_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。 

XRSX_BB_HTF

XRSX_BB_HTF 

