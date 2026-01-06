0
📊 Options Landscape for Today — January 6, 2026
Spot Prices
|Pair
|Spot
|EUR/USD
|1.1735
|USD/JPY
|156.33
|GBP/USD
|1.3552
|USD/CHF
|0.7909
|USD/CAD
|1.3761
|AUD/USD
|0.6725
|NZD/USD
|0.5801
|EUR/GBP
|0.8655
📅 January 6 (Tue) Expiries
EUR/USD
1.1640 (EUR 648m)
1.1650 (EUR 1.2bn)
1.1750 (EUR 574m)
1.1770 (EUR 957m)
1.1800 (EUR 611m)
USD/JPY
155.00 (USD 2.4bn)
156.00 (USD 766m)
156.50 (USD 560m)
157.50 (USD 788m)
AUD/USD
0.6700 (AUD 1.3bn)
NZD/USD
0.5800 (NZD 619m)
📅 January 7 (Wed) Expiries
EUR/USD
1.1620 (EUR 528m)
1.1625 (EUR 650m)
1.1725 (EUR 621m)
1.1775 (EUR 1.5bn)
USD/JPY
154.25 (USD 1.1bn)
156.00 (USD 612m)
157.00 (USD 713m)
158.50 (USD 1.1bn)
USD/CAD
1.3725 (USD 584m)
1.3800 (USD 1.0bn)
1.3835 (USD 620m)
NZD/USD
0.5650 (NZD 1.1bn)
🔎 Key Levels to Watch
-
EUR/USD: 1.1650 (EUR 1.2bn) and 1.1775 (EUR 1.5bn)
-
USD/JPY: 155.00 (USD 2.4bn) — very strong interest
-
USD/CAD: 1.3800 (USD 1.0bn)
-
NZD/USD: 0.5650 (NZD 1.1bn)