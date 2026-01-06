📊 Options Landscape for Today — January 6, 2026
分析と予測

6 1月 2026, 10:24
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
Spot Prices

Pair Spot
EUR/USD 1.1735
USD/JPY 156.33
GBP/USD 1.3552
USD/CHF 0.7909
USD/CAD 1.3761
AUD/USD 0.6725
NZD/USD 0.5801
EUR/GBP 0.8655

📅 January 6 (Tue) Expiries

EUR/USD

1.1640 (EUR 648m)
1.1650 (EUR 1.2bn)
1.1750 (EUR 574m)
1.1770 (EUR 957m)
1.1800 (EUR 611m)

USD/JPY

155.00 (USD 2.4bn)
156.00 (USD 766m)
156.50 (USD 560m)
157.50 (USD 788m)

AUD/USD

0.6700 (AUD 1.3bn)

NZD/USD

0.5800 (NZD 619m)

📅 January 7 (Wed) Expiries

EUR/USD

1.1620 (EUR 528m)
1.1625 (EUR 650m)
1.1725 (EUR 621m)
1.1775 (EUR 1.5bn)

USD/JPY

154.25 (USD 1.1bn)
156.00 (USD 612m)
157.00 (USD 713m)
158.50 (USD 1.1bn)

USD/CAD

1.3725 (USD 584m)
1.3800 (USD 1.0bn)
1.3835 (USD 620m)

NZD/USD

0.5650 (NZD 1.1bn)

🔎 Key Levels to Watch

  • EUR/USD: 1.1650 (EUR 1.2bn) and 1.1775 (EUR 1.5bn)

  • USD/JPY: 155.00 (USD 2.4bn) — very strong interest

  • USD/CAD: 1.3800 (USD 1.0bn)

  • NZD/USD: 0.5650 (NZD 1.1bn)


