FX Options Overview — January 8, 2026
Masayuki Sakamoto
Spot Prices

  • EUR/USD: 1.1680

  • USD/JPY: 156.50

  • GBP/USD: 1.3455

  • USD/CHF: 0.7968

  • USD/CAD: 1.3874

  • AUD/USD: 0.6695

  • NZD/USD: 0.5754

  • EUR/GBP: 0.8677

January 8 (Thu)

EUR/USD

  • 1.1560 (EUR 1.0bn)

  • 1.1600 (EUR 578m)

  • 1.1605 (EUR 820m)

  • 1.1650 (EUR 964m)

  • 1.1660 (EUR 1.3bn)

  • 1.1670 (EUR 813m)

  • 1.1675 (EUR 969m)

  • 1.1700 (EUR 810m)

  • 1.1750 (EUR 560m)

  • 1.1800 (EUR 2.2bn)

  • 1.1850 (EUR 812m)

USD/JPY

  • 155.00 (USD 600m)

  • 156.15 (USD 2.2bn)

  • 156.50 (USD 764m)

  • 157.00 (USD 3.5bn)

  • 157.50 (USD 592m)

  • 158.00 (USD 2.5bn)

USD/CHF

  • 0.8035 (USD 508m)

AUD/USD

  • 0.6600 (AUD 901m)

  • 0.6620 (AUD 652m)

  • 0.6730 (AUD 1.1bn)

January 9 (Fri)

EUR/USD

  • 1.1500 (EUR 700m)

  • 1.1550 (EUR 572m)

  • 1.1600 (EUR 1.3bn)

  • 1.1610 (EUR 664m)

  • 1.1750 (EUR 651m)

  • 1.1785 (EUR 598m)

  • 1.1800 (EUR 2.5bn)

USD/JPY

  • 158.00 (USD 750m)

USD/CAD

  • 1.3800 (USD 578m)

NZD/USD

  • 0.5600 (NZD 550m)

  • 0.5800 (NZD 725m)

  • 0.5900 (NZD 703m)

🔎 Key Takeaways / Levels to Watch

  • EUR/USD: 1.1800 remains the largest and most prominent strike across consecutive days

  • USD/JPY: Heavy option interest clustered around 156.15 / 157.00 / 158.00

  • AUD/USD: 0.6730 (AUD 1.1bn)

  • NZD/USD: 0.5800 area stands out as a central pivot


