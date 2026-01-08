FX Options Overview — January 8, 2026
Spot Prices
-
EUR/USD: 1.1680
-
USD/JPY: 156.50
-
GBP/USD: 1.3455
-
USD/CHF: 0.7968
-
USD/CAD: 1.3874
-
AUD/USD: 0.6695
-
NZD/USD: 0.5754
-
EUR/GBP: 0.8677
January 8 (Thu)
EUR/USD
-
1.1560 (EUR 1.0bn)
-
1.1600 (EUR 578m)
-
1.1605 (EUR 820m)
-
1.1650 (EUR 964m)
-
1.1660 (EUR 1.3bn)
-
1.1670 (EUR 813m)
-
1.1675 (EUR 969m)
-
1.1700 (EUR 810m)
-
1.1750 (EUR 560m)
-
1.1800 (EUR 2.2bn)
-
1.1850 (EUR 812m)
USD/JPY
-
155.00 (USD 600m)
-
156.15 (USD 2.2bn)
-
156.50 (USD 764m)
-
157.00 (USD 3.5bn)
-
157.50 (USD 592m)
-
158.00 (USD 2.5bn)
USD/CHF
-
0.8035 (USD 508m)
AUD/USD
-
0.6600 (AUD 901m)
-
0.6620 (AUD 652m)
-
0.6730 (AUD 1.1bn)
January 9 (Fri)
EUR/USD
-
1.1500 (EUR 700m)
-
1.1550 (EUR 572m)
-
1.1600 (EUR 1.3bn)
-
1.1610 (EUR 664m)
-
1.1750 (EUR 651m)
-
1.1785 (EUR 598m)
-
1.1800 (EUR 2.5bn)
USD/JPY
-
158.00 (USD 750m)
USD/CAD
-
1.3800 (USD 578m)
NZD/USD
-
0.5600 (NZD 550m)
-
0.5800 (NZD 725m)
-
0.5900 (NZD 703m)
🔎 Key Takeaways / Levels to Watch
-
EUR/USD: 1.1800 remains the largest and most prominent strike across consecutive days
-
USD/JPY: Heavy option interest clustered around 156.15 / 157.00 / 158.00
-
AUD/USD: 0.6730 (AUD 1.1bn)
-
NZD/USD: 0.5800 area stands out as a central pivot