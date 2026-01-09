FX Options Overview — January 9, 2026
Spot Prices
-
EUR/USD: 1.1650
-
USD/JPY: 157.37
-
GBP/USD: 1.3428
-
USD/CHF: 0.7995
-
USD/CAD: 1.3866
-
AUD/USD: 0.6692
-
NZD/USD: 0.5739
-
EUR/GBP: 0.8674
January 9 (Fri)
EUR/USD
-
1.1500 (EUR 7.0bn)
-
1.1550 (EUR 572m)
-
1.1600 (EUR 1.3bn)
-
1.1610 (EUR 664m)
-
1.1750 (EUR 663m)
-
1.1785 (EUR 598m)
-
1.1800 (EUR 2.5bn)
USD/JPY
-
158.00 (USD 750m)
-
159.00 (USD 556m)
USD/CAD
-
1.3800 (USD 578m)
NZD/USD
-
0.5600 (NZD 550m)
-
0.5800 (NZD 725m)
-
0.5900 (NZD 703m)
January 12 (Mon)
EUR/USD
-
1.1585 (EUR 621m)
-
1.1620 (EUR 569m)
-
1.1630 (EUR 559m)
-
1.1635 (EUR 775m)
-
1.1680 (EUR 752m)
-
1.1700 (EUR 1.1bn)
-
1.1800 (EUR 1.5bn)
USD/JPY
-
154.50 (USD 595m)
-
160.00 (USD 585m)
USD/CHF
-
0.7950 (USD 535m)
AUD/USD
-
0.6580 (AUD 629m)
EUR/GBP
-
0.8725 (EUR 520m)
🔎 Key Points to Watch
-
EUR/USD: 1.1500 (EUR 7.0bn) — an exceptionally large expiry
-
EUR/USD: 1.1800 continues to act as an upside “magnet” across sessions
-
USD/JPY: Upside reference zone around 158–160
-
NZD/USD: Heavy concentration clustered around 0.58