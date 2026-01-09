FX Options Overview — January 9, 2026
FX Options Overview — January 9, 2026

9 1月 2026, 11:59
FX Options Overview — January 9, 2026

Spot Prices

  • EUR/USD: 1.1650

  • USD/JPY: 157.37

  • GBP/USD: 1.3428

  • USD/CHF: 0.7995

  • USD/CAD: 1.3866

  • AUD/USD: 0.6692

  • NZD/USD: 0.5739

  • EUR/GBP: 0.8674

January 9 (Fri)

EUR/USD

  • 1.1500 (EUR 7.0bn)

  • 1.1550 (EUR 572m)

  • 1.1600 (EUR 1.3bn)

  • 1.1610 (EUR 664m)

  • 1.1750 (EUR 663m)

  • 1.1785 (EUR 598m)

  • 1.1800 (EUR 2.5bn)

USD/JPY

  • 158.00 (USD 750m)

  • 159.00 (USD 556m)

USD/CAD

  • 1.3800 (USD 578m)

NZD/USD

  • 0.5600 (NZD 550m)

  • 0.5800 (NZD 725m)

  • 0.5900 (NZD 703m)

January 12 (Mon)

EUR/USD

  • 1.1585 (EUR 621m)

  • 1.1620 (EUR 569m)

  • 1.1630 (EUR 559m)

  • 1.1635 (EUR 775m)

  • 1.1680 (EUR 752m)

  • 1.1700 (EUR 1.1bn)

  • 1.1800 (EUR 1.5bn)

USD/JPY

  • 154.50 (USD 595m)

  • 160.00 (USD 585m)

USD/CHF

  • 0.7950 (USD 535m)

AUD/USD

  • 0.6580 (AUD 629m)

EUR/GBP

  • 0.8725 (EUR 520m)

🔎 Key Points to Watch

  • EUR/USD: 1.1500 (EUR 7.0bn) — an exceptionally large expiry

  • EUR/USD: 1.1800 continues to act as an upside “magnet” across sessions

  • USD/JPY: Upside reference zone around 158–160

  • NZD/USD: Heavy concentration clustered around 0.58


