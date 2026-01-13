FX Options Overview — January 12, 2026
13 1月 2026, 09:48
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
Spot Prices

  • EUR/USD: 1.1655

  • USD/JPY: 158.92

  • GBP/USD: 1.3464

  • USD/CHF: 0.7978

  • USD/CAD: 1.3872

  • AUD/USD: 0.6706

  • NZD/USD: 0.5773

  • EUR/GBP: 0.8653

January 13 (Tue)

EUR/USD

  • 1.1625 (EUR 510m)

  • 1.1700 (EUR 822m)

  • 1.1765 (EUR 1.0bn)

  • 1.1800 (EUR 611m)

USD/JPY

  • 157.50 (USD 505m)

  • 158.50 (USD 523m)

GBP/USD

  • 1.3400 (GBP 506m)

USD/CHF

  • 0.7915 (USD 712m)

USD/CAD

  • 1.3925 (USD 899m)

AUD/USD

  • 0.6675 (AUD 548m)

  • 0.6700 (AUD 1.0bn)

NZD/USD

  • 0.5800 (NZD 517m)

January 14 (Wed)

EUR/USD

  • 1.1535 (EUR 1.4bn)

  • 1.1575 (EUR 525m)

  • 1.1600 (EUR 861m)

  • 1.1625 (EUR 1.3bn)

  • 1.1650 (EUR 781m)

  • 1.1700 (EUR 707m)

  • 1.1765 (EUR 541m)

  • 1.1800 (EUR 868m)

USD/JPY

  • 157.00 (USD 542m)

  • 157.05 (USD 502m)

  • 158.00 (USD 733m)

GBP/USD

  • 1.3380 (GBP 540m)

USD/CAD

  • 1.3770 (USD 527m)

  • 1.3805 (USD 500m)

  • 1.3900 (USD 729m)

AUD/USD

  • 0.6700 (AUD 732m)

  • 0.6750 (AUD 1.2bn)

🔎 Key Levels at a Glance

  • EUR/USD:
    1.1535 (EUR 1.4bn) and 1.1625 (EUR 1.3bn) stand out as the main gravity points

  • USD/JPY:
    158.00 remains the key upside reference level

  • USD/CAD:
    1.3900 (USD 729m) is the main upper strike

  • AUD/USD:
    0.6750 (AUD 1.2bn) is the largest and most influential expiry

Overall, today’s option board suggests:

  • EUR/USD is likely to stay attracted toward the 1.153–1.163 zone, where the largest expiries are clustered.

  • USD/JPY remains magnetized around 158.00, keeping upside pressure but also inviting consolidation.

  • USD/CAD is capped and guided by 1.39, while

  • AUD/USD has a strong gravitational pull toward 0.6750, the largest strike on the board.


