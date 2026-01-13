FX Options Overview — January 12, 2026
Spot Prices
-
EUR/USD: 1.1655
-
USD/JPY: 158.92
-
GBP/USD: 1.3464
-
USD/CHF: 0.7978
-
USD/CAD: 1.3872
-
AUD/USD: 0.6706
-
NZD/USD: 0.5773
-
EUR/GBP: 0.8653
January 13 (Tue)
EUR/USD
-
1.1625 (EUR 510m)
-
1.1700 (EUR 822m)
-
1.1765 (EUR 1.0bn)
-
1.1800 (EUR 611m)
USD/JPY
-
157.50 (USD 505m)
-
158.50 (USD 523m)
GBP/USD
-
1.3400 (GBP 506m)
USD/CHF
-
0.7915 (USD 712m)
USD/CAD
-
1.3925 (USD 899m)
AUD/USD
-
0.6675 (AUD 548m)
-
0.6700 (AUD 1.0bn)
NZD/USD
-
0.5800 (NZD 517m)
January 14 (Wed)
EUR/USD
-
1.1535 (EUR 1.4bn)
-
1.1575 (EUR 525m)
-
1.1600 (EUR 861m)
-
1.1625 (EUR 1.3bn)
-
1.1650 (EUR 781m)
-
1.1700 (EUR 707m)
-
1.1765 (EUR 541m)
-
1.1800 (EUR 868m)
USD/JPY
-
157.00 (USD 542m)
-
157.05 (USD 502m)
-
158.00 (USD 733m)
GBP/USD
-
1.3380 (GBP 540m)
USD/CAD
-
1.3770 (USD 527m)
-
1.3805 (USD 500m)
-
1.3900 (USD 729m)
AUD/USD
-
0.6700 (AUD 732m)
-
0.6750 (AUD 1.2bn)
🔎 Key Levels at a Glance
-
EUR/USD:
1.1535 (EUR 1.4bn) and 1.1625 (EUR 1.3bn) stand out as the main gravity points
-
USD/JPY:
158.00 remains the key upside reference level
-
USD/CAD:
1.3900 (USD 729m) is the main upper strike
-
AUD/USD:
0.6750 (AUD 1.2bn) is the largest and most influential expiry
Overall, today’s option board suggests:
-
EUR/USD is likely to stay attracted toward the 1.153–1.163 zone, where the largest expiries are clustered.
-
USD/JPY remains magnetized around 158.00, keeping upside pressure but also inviting consolidation.
-
USD/CAD is capped and guided by 1.39, while
-
AUD/USD has a strong gravitational pull toward 0.6750, the largest strike on the board.