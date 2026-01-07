FX Options Overview — January 7, 2026
7 1月 2026, 10:25
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
Spot Prices

Pair Spot
EUR/USD 1.1692
USD/JPY 156.36
GBP/USD 1.3506
USD/CHF 0.7950
USD/CAD 1.3811
AUD/USD 0.6750
NZD/USD 0.5779
EUR/GBP 0.8654

January 7 (Wed)

EUR/USD

  • 1.1620 (EUR 528m)

  • 1.1625 (EUR 650m)

  • 1.1725 (EUR 1.2bn)

  • 1.1775 (EUR 1.5bn)

USD/JPY

  • 154.25 (USD 1.1bn)

  • 156.00 (USD 612m)

  • 157.00 (USD 713m)

  • 158.50 (USD 1.1bn)

USD/CAD

  • 1.3725 (USD 584m)

  • 1.3800 (USD 1.0bn)

  • 1.3835 (USD 620m)

NZD/USD

  • 0.5650 (NZD 1.1bn)

January 8 (Thu)

EUR/USD

  • 1.1560 (EUR 1.0bn)

  • 1.1600 (EUR 578m)

  • 1.1605 (EUR 820m)

  • 1.1650 (EUR 694m)

  • 1.1670 (EUR 813m)

  • 1.1685 (EUR 915m)

  • 1.1700 (EUR 691m)

  • 1.1750 (EUR 1.5bn)

  • 1.1800 (EUR 2.2bn)

  • 1.1850 (EUR 812m)

USD/JPY

  • 155.00 (USD 600m)

  • 156.15 (USD 282m)

  • 156.50 (USD 764m)

  • 157.00 (USD 358m)

  • 157.50 (USD 592m)

  • 158.00 (USD 252m)

USD/CHF

  • 0.8035 (USD 508m)

AUD/USD

  • 0.6730 (AUD 1.1bn)

🔎 Key Levels Likely to Attract Attention

  • EUR/USD: 1.1800 (EUR 2.2bn)

  • EUR/USD: 1.1775 (EUR 1.5bn)

  • USD/JPY: 155.00 (USD 600m) & 158.50 (USD 1.1bn)

  • USD/CAD: 1.3800 (USD 1.0bn)

  • NZD/USD: 0.5650 (NZD 1.1bn)

  • AUD/USD: 0.6730 (AUD 1.1bn)


