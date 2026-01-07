0
14
FX Options Overview — January 7, 2026
Spot Prices
|Pair
|Spot
|EUR/USD
|1.1692
|USD/JPY
|156.36
|GBP/USD
|1.3506
|USD/CHF
|0.7950
|USD/CAD
|1.3811
|AUD/USD
|0.6750
|NZD/USD
|0.5779
|EUR/GBP
|0.8654
January 7 (Wed)
EUR/USD
-
1.1620 (EUR 528m)
-
1.1625 (EUR 650m)
-
1.1725 (EUR 1.2bn)
-
1.1775 (EUR 1.5bn)
USD/JPY
-
154.25 (USD 1.1bn)
-
156.00 (USD 612m)
-
157.00 (USD 713m)
-
158.50 (USD 1.1bn)
USD/CAD
-
1.3725 (USD 584m)
-
1.3800 (USD 1.0bn)
-
1.3835 (USD 620m)
NZD/USD
-
0.5650 (NZD 1.1bn)
January 8 (Thu)
EUR/USD
-
1.1560 (EUR 1.0bn)
-
1.1600 (EUR 578m)
-
1.1605 (EUR 820m)
-
1.1650 (EUR 694m)
-
1.1670 (EUR 813m)
-
1.1685 (EUR 915m)
-
1.1700 (EUR 691m)
-
1.1750 (EUR 1.5bn)
-
1.1800 (EUR 2.2bn)
-
1.1850 (EUR 812m)
USD/JPY
-
155.00 (USD 600m)
-
156.15 (USD 282m)
-
156.50 (USD 764m)
-
157.00 (USD 358m)
-
157.50 (USD 592m)
-
158.00 (USD 252m)
USD/CHF
-
0.8035 (USD 508m)
AUD/USD
-
0.6730 (AUD 1.1bn)
🔎 Key Levels Likely to Attract Attention
-
EUR/USD: 1.1800 (EUR 2.2bn)
-
EUR/USD: 1.1775 (EUR 1.5bn)
-
USD/JPY: 155.00 (USD 600m) & 158.50 (USD 1.1bn)
-
USD/CAD: 1.3800 (USD 1.0bn)
-
NZD/USD: 0.5650 (NZD 1.1bn)
-
AUD/USD: 0.6730 (AUD 1.1bn)