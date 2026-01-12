FX Options Overview — January 12, 2026
Spot Prices
-
EUR/USD: 1.1668
-
USD/JPY: 158.00
-
GBP/USD: 1.3432
-
USD/CHF: 0.7977
-
USD/CAD: 1.3888
-
AUD/USD: 0.6695
-
NZD/USD: 0.5746
-
EUR/GBP: 0.8684
January 12 (Mon)
EUR/USD
-
1.1585 (EUR 737m)
-
1.1600 (EUR 546m)
-
1.1620 (EUR 869m)
-
1.1630 (EUR 703m)
-
1.1635 (EUR 937m)
-
1.1650 (EUR 1.5bn)
-
1.1680 (EUR 1.0bn)
-
1.1690 (EUR 784m)
-
1.1700 (EUR 1.7bn)
-
1.1705 (EUR 606m)
-
1.1800 (EUR 1.6bn)
USD/JPY
-
154.50 (USD 564m)
-
156.70 (USD 734m)
-
157.00 (USD 902m)
-
158.00 (USD 1.3bn)
-
160.00 (USD 585m)
USD/CHF
-
0.7950 (USD 604m)
USD/CAD
-
1.3840 (USD 558m)
AUD/USD
-
0.6580 (AUD 629m)
-
0.6725 (AUD 598m)
NZD/USD
-
0.5760 (NZD 507m)
EUR/GBP
-
0.8725 (EUR 520m)
January 13 (Tue)
EUR/USD
-
1.1625 (EUR 510m)
-
1.1700 (EUR 822m)
-
1.1765 (EUR 1.0bn)
-
1.1800 (EUR 611m)
USD/JPY
-
157.50 (USD 505m)
-
158.50 (USD 523m)
GBP/USD
-
1.3400 (GBP 506m)
USD/CHF
-
0.7915 (USD 712m)
USD/CAD
-
1.3925 (USD 899m)
AUD/USD
-
0.6675 (AUD 548m)
-
0.6700 (AUD 1.0bn)
NZD/USD
-
0.5800 (NZD 517m)
🔎 Key Levels to Watch
-
EUR/USD:
1.1650 / 1.1700 / 1.1800 are the core magnets
(1.1650 = EUR 1.5bn, 1.1700 = EUR 1.7bn, 1.1800 = EUR 1.6bn)
-
USD/JPY:
158.00 (USD 1.3bn) is the single largest strike
-
USD/CAD:
1.3925 (USD 899m) stands out on the upside
-
AUD/USD:
0.6700 (AUD 1.0bn) is the dominant level
-
NZD/USD:
Heavy interest clustered around 0.5800
Overall, today’s option board suggests:
-
EUR/USD is pinned between 1.165–1.170, with a larger magnetic pull toward 1.180 if momentum builds.
-
USD/JPY is strongly anchored around 158.00, likely acting as a short-term gravity point.
-
AUD/USD is being shaped around 0.67, while
-
NZD/USD continues to orbit the 0.58 zone.