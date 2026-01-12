FX Options Overview — January 12, 2026





Spot Prices

  • EUR/USD: 1.1668

  • USD/JPY: 158.00

  • GBP/USD: 1.3432

  • USD/CHF: 0.7977

  • USD/CAD: 1.3888

  • AUD/USD: 0.6695

  • NZD/USD: 0.5746

  • EUR/GBP: 0.8684

January 12 (Mon)

EUR/USD

  • 1.1585 (EUR 737m)

  • 1.1600 (EUR 546m)

  • 1.1620 (EUR 869m)

  • 1.1630 (EUR 703m)

  • 1.1635 (EUR 937m)

  • 1.1650 (EUR 1.5bn)

  • 1.1680 (EUR 1.0bn)

  • 1.1690 (EUR 784m)

  • 1.1700 (EUR 1.7bn)

  • 1.1705 (EUR 606m)

  • 1.1800 (EUR 1.6bn)

USD/JPY

  • 154.50 (USD 564m)

  • 156.70 (USD 734m)

  • 157.00 (USD 902m)

  • 158.00 (USD 1.3bn)

  • 160.00 (USD 585m)

USD/CHF

  • 0.7950 (USD 604m)

USD/CAD

  • 1.3840 (USD 558m)

AUD/USD

  • 0.6580 (AUD 629m)

  • 0.6725 (AUD 598m)

NZD/USD

  • 0.5760 (NZD 507m)

EUR/GBP

  • 0.8725 (EUR 520m)

January 13 (Tue)

EUR/USD

  • 1.1625 (EUR 510m)

  • 1.1700 (EUR 822m)

  • 1.1765 (EUR 1.0bn)

  • 1.1800 (EUR 611m)

USD/JPY

  • 157.50 (USD 505m)

  • 158.50 (USD 523m)

GBP/USD

  • 1.3400 (GBP 506m)

USD/CHF

  • 0.7915 (USD 712m)

USD/CAD

  • 1.3925 (USD 899m)

AUD/USD

  • 0.6675 (AUD 548m)

  • 0.6700 (AUD 1.0bn)

NZD/USD

  • 0.5800 (NZD 517m)

🔎 Key Levels to Watch

  • EUR/USD:
    1.1650 / 1.1700 / 1.1800 are the core magnets
    (1.1650 = EUR 1.5bn, 1.1700 = EUR 1.7bn, 1.1800 = EUR 1.6bn)

  • USD/JPY:
    158.00 (USD 1.3bn) is the single largest strike

  • USD/CAD:
    1.3925 (USD 899m) stands out on the upside

  • AUD/USD:
    0.6700 (AUD 1.0bn) is the dominant level

  • NZD/USD:
    Heavy interest clustered around 0.5800

Overall, today’s option board suggests:

  • EUR/USD is pinned between 1.165–1.170, with a larger magnetic pull toward 1.180 if momentum builds.

  • USD/JPY is strongly anchored around 158.00, likely acting as a short-term gravity point.

  • AUD/USD is being shaped around 0.67, while

  • NZD/USD continues to orbit the 0.58 zone.


