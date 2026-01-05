0
📊 Options Landscape for Today — January 5, 2026
Spot Prices
|Pair
|Spot
|EUR/USD
|1.1684
|USD/JPY
|157.17
|GBP/USD
|1.3427
|USD/CHF
|0.7939
|USD/CAD
|1.3766
|AUD/USD
|0.6673
|NZD/USD
|0.5753
|EUR/GBP
|0.8700
📅 January 5 (Mon) Expiries
EUR/USD
1.1600 (EUR 533m)
1.1630 (EUR 779m)
1.1750 (EUR 829m)
1.1800 (EUR 1.5bn)
1.1805 (EUR 947m)
1.1900 (EUR 843m)
USD/JPY
155.00 (USD 1.4bn)
159.00 (USD 677m)
GBP/USD
1.3250 (GBP 868m)
AUD/USD
0.6650 (AUD 590m)
📅 January 6 (Tue) Expiries
EUR/USD
1.1640 (EUR 648m)
1.1650 (EUR 1.2bn)
1.1750 (EUR 574m)
1.1770 (EUR 957m)
1.1800 (EUR 611m)
USD/JPY
155.00 (USD 2.4bn)
156.00 (USD 766m)
156.70 (USD 660m)
157.50 (USD 788m)
AUD/USD
0.6700 (AUD 1.3bn)
NZD/USD
0.5800 (NZD 619m)
🔎 Key Levels to Watch
-
EUR/USD: 1.1800 (large interest — and carries over to the next day)
-
USD/JPY: 155.00 remains the most significant level on repeat
-
AUD/USD: 0.6700 stands out as a notable interest zone (AUD 1.3bn)