📊 Options Landscape for Today — January 5, 2026
分析と予測

📊 Options Landscape for Today — January 5, 2026

5 1月 2026, 10:38
Masayuki Sakamoto
Masayuki Sakamoto
0
11

📊 Options Landscape for Today — January 5, 2026

Spot Prices

Pair Spot
EUR/USD 1.1684
USD/JPY 157.17
GBP/USD 1.3427
USD/CHF 0.7939
USD/CAD 1.3766
AUD/USD 0.6673
NZD/USD 0.5753
EUR/GBP 0.8700

📅 January 5 (Mon) Expiries

EUR/USD

1.1600 (EUR 533m)
1.1630 (EUR 779m)
1.1750 (EUR 829m)
1.1800 (EUR 1.5bn)
1.1805 (EUR 947m)
1.1900 (EUR 843m)

USD/JPY

155.00 (USD 1.4bn)
159.00 (USD 677m)

GBP/USD

1.3250 (GBP 868m)

AUD/USD

0.6650 (AUD 590m)

📅 January 6 (Tue) Expiries

EUR/USD

1.1640 (EUR 648m)
1.1650 (EUR 1.2bn)
1.1750 (EUR 574m)
1.1770 (EUR 957m)
1.1800 (EUR 611m)

USD/JPY

155.00 (USD 2.4bn)
156.00 (USD 766m)
156.70 (USD 660m)
157.50 (USD 788m)

AUD/USD

0.6700 (AUD 1.3bn)

NZD/USD

0.5800 (NZD 619m)

🔎 Key Levels to Watch

  • EUR/USD: 1.1800 (large interest — and carries over to the next day)

  • USD/JPY: 155.00 remains the most significant level on repeat

  • AUD/USD: 0.6700 stands out as a notable interest zone (AUD 1.3bn)


#options