✅ FX Options Market Summary (December 18)
■ Spot Prices
-
EUR/USD 1.1744
-
USD/JPY 155.84
-
GBP/USD 1.3366
-
USD/CHF 0.7949
-
USD/CAD 1.3774
-
AUD/USD 0.6605
-
NZD/USD 0.5762
-
EUR/GBP 0.8784
■ Thursday, December 18
EUR/USD
-
1.1600 (€1.6bn)
-
1.1615 (€533m)
-
1.1650 (€800m)
-
1.1665 (€1.0bn)
-
1.1700 (€1.4bn)
-
1.1735 (€977m)
-
1.1750 (€3.0bn)
-
1.1760 (€608m)
-
1.1800 (€2.6bn)
USD/JPY
-
153.50 ($1.1bn)
-
154.00 ($517m)
-
155.00 ($3.5bn)
-
156.00 ($3.2bn)
-
156.25 ($2.0bn)
-
156.50 ($883m)
-
157.00 ($4.3bn)
-
157.35 ($1.5bn)
GBP/USD
-
1.3400 (£575m)
USD/CHF
-
0.7800 ($751m)
USD/CAD
-
1.3600 ($562m)
-
1.3960 ($531m)
AUD/USD
-
0.6500 (AUD 536m)
-
0.6540 (AUD 523m)
-
0.6550 (AUD 1.4bn)
-
0.6575 (AUD 459m)
-
0.6625 (AUD 784m)
-
0.6650 (AUD 1.2bn)
-
0.6675 (AUD 1.1bn)
-
0.6750 (AUD 634m)
NZD/USD
-
0.5650 (NZD 711m)
-
0.5690 (NZD 642m)
-
0.5860 (NZD 581m)
EUR/GBP
-
0.8650 (€600m)
-
0.8700 (€750m)
■ Friday, December 19
EUR/USD
-
1.1600 (€1.4bn)
-
1.1615 (€673m)
-
1.1625 (€1.0bn)
-
1.1650 (€2.0bn)
-
1.1675 (€981m)
-
1.1680 (€1.7bn)
-
1.1700 (€1.1bn)
-
1.1735 (€896m)
-
1.1750 (€2.5bn)
-
1.1760 (€825m)
-
1.1780 (€693m)
-
1.1785 (€1.7bn)
-
1.1790 (€1.2bn)
-
1.1800 (€3.3bn)
-
1.1810 (€866m)
-
1.1815 (€631m)
-
1.1825 (€904m)
-
1.1850 (€1.9bn)
-
1.1900 (€2.6bn)
USD/JPY
-
153.00 ($3.3bn)
-
153.50 ($920m)
-
154.00 ($2.3bn)
-
155.00 ($2.4bn)
-
156.00 ($1.1bn)
-
156.50 ($709m)
-
157.00 ($1.1bn)
-
158.00 ($2.3bn)
GBP/USD
-
1.3200 (£939m)
USD/CHF
-
0.7900 ($900m)
-
0.8000 ($545m)
-
0.8100 ($740m)
USD/CAD
-
1.3750 ($666m)
-
1.3775 ($650m)
-
1.3800 ($1.0bn)
-
1.3825 ($2.9bn)
-
1.3850 ($1.9bn)
-
1.3900 ($2.0bn)
AUD/USD
-
0.6500 (AUD 1.4bn)
-
0.6510 (AUD 828m)
-
0.6520 (AUD 536m)
-
0.6600 (AUD 890m)
-
0.6650 (AUD 812m)
-
0.6675 (AUD 1.3bn)
-
0.6700 (AUD 1.6bn)
NZD/USD
-
0.5600 (NZD 567m)
-
0.5630 (NZD 594m)
EUR/GBP
-
0.8800 (€1.4bn)
-
0.8825 (€579m)
-
0.8850 (€795m)
■ At-a-Glance Key Levels
-
EUR/USD: Very large option interest clustered at 1.1750–1.1800
-
USD/JPY: Massive option cluster across 153–158
-
AUD/USD: Key battleground at 0.6500 / 0.6675 / 0.6700
-
USD/CAD: Heavy option resistance zone at 1.3825–1.3900