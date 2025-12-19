✅ FX Options Market Summary (December 18)
■ Spot Prices

  • EUR/USD 1.1744

  • USD/JPY 155.84

  • GBP/USD 1.3366

  • USD/CHF 0.7949

  • USD/CAD 1.3774

  • AUD/USD 0.6605

  • NZD/USD 0.5762

  • EUR/GBP 0.8784

■ Thursday, December 18

EUR/USD

  • 1.1600 (€1.6bn)

  • 1.1615 (€533m)

  • 1.1650 (€800m)

  • 1.1665 (€1.0bn)

  • 1.1700 (€1.4bn)

  • 1.1735 (€977m)

  • 1.1750 (€3.0bn)

  • 1.1760 (€608m)

  • 1.1800 (€2.6bn)

USD/JPY

  • 153.50 ($1.1bn)

  • 154.00 ($517m)

  • 155.00 ($3.5bn)

  • 156.00 ($3.2bn)

  • 156.25 ($2.0bn)

  • 156.50 ($883m)

  • 157.00 ($4.3bn)

  • 157.35 ($1.5bn)

GBP/USD

  • 1.3400 (£575m)

USD/CHF

  • 0.7800 ($751m)

USD/CAD

  • 1.3600 ($562m)

  • 1.3960 ($531m)

AUD/USD

  • 0.6500 (AUD 536m)

  • 0.6540 (AUD 523m)

  • 0.6550 (AUD 1.4bn)

  • 0.6575 (AUD 459m)

  • 0.6625 (AUD 784m)

  • 0.6650 (AUD 1.2bn)

  • 0.6675 (AUD 1.1bn)

  • 0.6750 (AUD 634m)

NZD/USD

  • 0.5650 (NZD 711m)

  • 0.5690 (NZD 642m)

  • 0.5860 (NZD 581m)

EUR/GBP

  • 0.8650 (€600m)

  • 0.8700 (€750m)

■ Friday, December 19

EUR/USD

  • 1.1600 (€1.4bn)

  • 1.1615 (€673m)

  • 1.1625 (€1.0bn)

  • 1.1650 (€2.0bn)

  • 1.1675 (€981m)

  • 1.1680 (€1.7bn)

  • 1.1700 (€1.1bn)

  • 1.1735 (€896m)

  • 1.1750 (€2.5bn)

  • 1.1760 (€825m)

  • 1.1780 (€693m)

  • 1.1785 (€1.7bn)

  • 1.1790 (€1.2bn)

  • 1.1800 (€3.3bn)

  • 1.1810 (€866m)

  • 1.1815 (€631m)

  • 1.1825 (€904m)

  • 1.1850 (€1.9bn)

  • 1.1900 (€2.6bn)

USD/JPY

  • 153.00 ($3.3bn)

  • 153.50 ($920m)

  • 154.00 ($2.3bn)

  • 155.00 ($2.4bn)

  • 156.00 ($1.1bn)

  • 156.50 ($709m)

  • 157.00 ($1.1bn)

  • 158.00 ($2.3bn)

GBP/USD

  • 1.3200 (£939m)

USD/CHF

  • 0.7900 ($900m)

  • 0.8000 ($545m)

  • 0.8100 ($740m)

USD/CAD

  • 1.3750 ($666m)

  • 1.3775 ($650m)

  • 1.3800 ($1.0bn)

  • 1.3825 ($2.9bn)

  • 1.3850 ($1.9bn)

  • 1.3900 ($2.0bn)

AUD/USD

  • 0.6500 (AUD 1.4bn)

  • 0.6510 (AUD 828m)

  • 0.6520 (AUD 536m)

  • 0.6600 (AUD 890m)

  • 0.6650 (AUD 812m)

  • 0.6675 (AUD 1.3bn)

  • 0.6700 (AUD 1.6bn)

NZD/USD

  • 0.5600 (NZD 567m)

  • 0.5630 (NZD 594m)

EUR/GBP

  • 0.8800 (€1.4bn)

  • 0.8825 (€579m)

  • 0.8850 (€795m)

■ At-a-Glance Key Levels

  • EUR/USD: Very large option interest clustered at 1.1750–1.1800

  • USD/JPY: Massive option cluster across 153–158

  • AUD/USD: Key battleground at 0.6500 / 0.6675 / 0.6700

  • USD/CAD: Heavy option resistance zone at 1.3825–1.3900


