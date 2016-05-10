MetaTrader 5 / 例
MQL5 でのアサーション

MQL5 でのアサーション

Sergey Eremin
イントロダクション

アサーションは、プログラムの任意の場所にチェック可能な特殊な構造です。一般的には、（主に別の関数やマクロなど）のコードの形で実装されます。このコードは、特定の表現の真の値をチェックします。falseの場合には、該当するメッセージが表示され、プログラムが停止されます。したがって、trueである場合、 前提が満たされ意図したとおりにすべてが動作します。それ以外の場合、プログラムのエラーを特定することができます。

例えば、プログラムのある値 X が0未満であってはならないとき、下記の文ができます。： X が０か０を超えていることを確認。もしXが０未満の場合は、関連するメッセージが表示され、プログラマは、コードを修正することができます。

アサーションは、コンポーネントを再利用するときや大規模なプロジェクトで特に有用です。

アサーションは通常、プログラムの動作中に稼働させずに、上記のような状況でのみ活用するべきです。原則として、アサーションはプログラムの開発およびデバッグの段階で適用すると有用ですが、最終版では残すべきではありません。すべてのアサーションは最終版のコンパイル時には除去されなければなりません。これは通常、条件付きのコンパイルをすることによって実現できます。


MQL5でのアサーションメカニズムの例

次の機能は、通常、アサーションメカニズムによって実装されています。

  1. テキストの表示を確認。
  2. エラーが検出されたソースコードを含むファイル名の表示。
  3. エラーが検出された関数名の表示。
  4. ソースファイルの行番号の表示。
  5. コードの書き込み段階でプログラマによって指定された、任意のメッセージを表示。
  6. エラーを見つけた後、プログラム終了。
  7. 類似のメカニズムを使用してコンパイルされたプログラムからすべてのアサーションを除外。

ほぼすべての機能が標準関数を使用して実装することができます。（ポイント6から）マクロ条件付きコンパイル MQL5言語のメカニズム。を参照。具体的には、以下はすべての選択肢のうちの2つです。

Option N1（プログラムを終了させないソフトバージョン）

#define DEBUG

#ifdef DEBUG  
   #define assert(condition, message) \
      if(!(condition)) \
        { \
         string fullMessage= \
                            #condition+", " \
                            +__FILE__+", " \
                            +__FUNCSIG__+", " \
                            +"line: "+(string)__LINE__ \
                            +(message=="" ? "" : ", "+message); \
         \
         Alert("Assertion failed! "+fullMessage); \
        }
#else
   #define assert(condition, message) ;
#endif

Option N2 （プログラムを終了するハードバージョン）

#define DEBUG

#ifdef DEBUG  
   #define assert(condition, message) \
      if(!(condition)) \
        { \
         string fullMessage= \
                            #condition+", " \
                            +__FILE__+", " \
                            +__FUNCSIG__+", " \
                            +"line: "+(string)__LINE__ \
                            +(message=="" ? "" : ", "+message); \
         \
         Alert("Assertion failed! "+fullMessage); \
         double x[]; \
         ArrayResize(x, 0); \
         x[1] = 0.0; \
        }
#else 
   #define assert(condition, message) ;
#endif


アサートマクロ

まず、 DEBUG識別子を宣言します。この識別子が宣言されたままの場合は、#ifdefの条件付きコンパイル式のブランチが有効になり、また、フル機能のアサートマクロがプログラムに含まれます。それ以外の場合は、（#elseブランチ）、任意の操作の実行につながらないアサートマクロが、プログラムに含まれます。

フル機能のマクロアサートは次のように構築されています。まず、条件が実行されます。それがfalseの場合は、 fullMessageメッセージが表示されます。 fullMessageは次の要素から構成されています。

  1. 式のテキストのチェック（#condition）。
  2. マクロが呼び出されたソースコードを含むファイル名(__FILE__)。
  3. マクロが呼び出された関数やメソッドのシグネチャ (__FUNCSIG__)。
  4. マクロを呼び出すソースコードファイル内の行番号(__LINE__).。
  5. 空ではない場合は、メッセージをマクロに転送(message)。

警告）メッセージを表示した後、存在しない配列要素に値を代入しようとすると、時間の実行エラーにつながり、クラッシュします。

プログラムを停止するこの方法は、そのサブウィンドウで動作するインジケーターに副作用が発生します。：つまり、ターミナル内に残ってしまうので、手動でクローズする必要があります。また、ターミナルがクラッシュする際、プログラムの動作中に作成された、グラフィカル・オブジェクト、グローバル変数、ファイルなどが存在する場合があります。この動作が許容できない場合、最初のマクロを使用する必要があります。

説明。MQL5でこの記事を書いている時点では、緊急停止を実行するためのプログラムメカニズムはありませんでした。プログラムを確実にクラッシュさせる方法として、ランタイムエラーが代替案となりました。

このマクロは、インクルードされたassert.mqh中に配置することができます。<data folder>/MQL5/Include. このファイル（option N2）は、この記事に添付されています。

以下のコードは、アサーションと、その演算結果の例が含まれています。

EAのコードでのアサートマクロの使用例

#include <assert.mqh>

 intOnInit（）
  {
   assert(0 > 1, "my message")   

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {  
  }

void OnTick()
  {
  }

ここでは、文字通り「0が1より大きいか確認すること」を意味するアサーションを行います。このアサーションは、明らかに偽で、エラーメッセージが表示されます。：

図1。アサーションの例

アサーションを使用するための一般的な原則

アサーションは、プログラムの不測の事態を識別し、想定内の状況を制御するために使用されます。例えば、アサーションは以下の条件を確認するために使用することができます。

  • 関数やメソッドの値を結果として、入力および出力パラメータの値は、予想される範囲内に収まります。

    入力と出力をチェックするためのアサーションの使用例
    double CMyClass::SomeMethod(const double a)
  {
//---入力パラメータの値をチェック
   assert(a>=10,"")
   assert(a<=100,"")

//---結果の値を計算
   double result=...;

//---結果の値をチェック
   assert(result>=0,"")
  
   return result;
  }
    この例では、入力パラメータaが10未満、100以上にならないことを前提としています。さらに、その結果の値がゼロ未満でないことが想定されます。

  • 配列の範囲が、想定の範囲内に配置されている。

    その配列が予想される範囲内に収まるかチェックするアサーション使用例
    void CMyClass::SomeMethod(const string &incomingArray[])
  {
//---配列境界のチェック
   assert(ArraySize(incomingArray)>0,"")
   assert(ArraySize(incomingArray)<=10,"")

   ...
  }
    この例では、想定のincomingArray配列は、少なくとも一つの要素が含まれていますが、10を超えることができません。

  • 作成されたオブジェクトの記述子が有効。

    作成されたオブジェクトの記述子が有効であることを確認するためのアサーションの使用例
    void OnTick()
  {
//---オブジェクト作成
   CMyClass *a=new CMyClass();

//---一部のアクション
   ...
   ...
   ...

//---存在するオブジェクトのチェック
   assert(CheckPointer(a),"")

//--- 削除オブジェクト
   delete a;
  }
    この例では、 OnTick実行の最後に、オブジェクト Aがまだ存在することを前提としています。

  • 除数は除算演算でゼロに等しくしていますか？

    ゼロの除数をチェックするためのアサーションの使用例
    void CMyClass::SomeMethod(const double a, const double b)
  {
//---bが０でないかチェック
   assert(b!=0,"")

//---bで割る
   double c=a/b;
  
   ...  
   ...
   ...
  }
    この例では、baを割っていますが、０に等しくないです。

アサーションを使用してチェックする条件には多くの種類があるのは確かですが、それぞれの場合で、絶対にユニークです。いくつかは、上に示されています。

事前条件と事後条件をチェックするためにアサーションを使用してください。　"コントラクトによる設計"と呼ばれるソフトウェアの設計と開発のためのアプローチがあります。このアプローチによれば、すべての関数、メソッドおよびクラスが前提条件と事後条件を使用してコントラクトにサインします。

前提条件は、メソッドやクラスメソッドを呼び出したり、オブジェクトのインスタンスを作成する前に実装します。言い換えれば、このメソッドが10を超える特定のパラメータを取るべき場合、プログラマは以下の値を渡すと保証するために、呼び出し元のコードを見る要があります。

事後条件は、メソッドやクラスが自身のタスクを終了する前に実装します。したがって、メソッドが100未満の値を返すべきではないと予想されるなら、プログラマは戻り値を見る必要があります。

事前条件と事後条件をドキュメント化し、また、プログラムの開発およびデバッグの段階で、その状況を監視することは非常に有効です。従来のコメントとは異なり、アサーションは絶えず監視します。事前条件と事後条件をチェックし、ドキュメント化するためのアサーションの使用例が「入力および出力メソッドの値をチェックするためのアサーションの使用例」にあるので、お読みください。

機会があれば、外部要因によって影響されないプログラミングエラーをチェックするためにアサーションを使用してみてください。　つまり、取引を開くときの有効性やクオートの履歴の確認には使わないことをお勧めします。ハンドルとエラーを記録することがより適切です。

アサーションで実行可能なコードを配置しないでください。。すべて、プログラムの最終バージョンのコンパイル段階で削除することができますので、プログラムの動作に影響を与えてはなりません。たとえば、この問題が頻繁にアサートの内部関数やメソッドを呼び出す際にリンクされています。

無効にした後でも、プログラムの動作に影響を与える可能性があるアサーション

void OnTick()

  {
   MyClass の someObject。

//---正しさのためにいくつかの計算をチェックする
   assert(someObject.IsSomeCalculationsAreCorrect(),"")
  
   ...
   ...
   ...
  }

このケースでは、アサーションの前に関数の呼び出しをする必要があり、特定の状態変数にその結果を保存し、アサーションでそれを確認してください。

すべてのアサーションを無効にした後、プログラムの動作に影響を与えることがないアサーション 

void OnTick()
  {
   MyClass の someObject。

//---いくつかの計算をチェックします
   bool isSomeCalculationsAreCorrect = someObject.IsSomeCalculationsAreCorrect();
   assert(isSomeCalculationsAreCorrect,"")
  
   ...
   ...
   ...
  }

エラーの取り扱いアサーションを混同しないでください。　アサーションは、開発時にプログラムのエラーを検索し、（プログラミングエラーの検索）デバッグするために使用されています。予想されるエラーの処理は、言い換えれば、プログラムのリリースバージョンの円滑な運営を可能にします。アサーション自体はエラーを処理できませんが、知らせてくれます。：「ねえ、ここにエラーがあるよ！」と。

たとえば、特定のクラスメソッドで引き渡されるべき値が10を超えるいなければいけない場合で、８が渡されたら、明らかにエラーであり、警告する必要があります。

入力パラメータが受け入れられない値を持つメソッドを呼び出す例（アサーションは、パラメータ値を確認するために使用されます）

void CMyClass::SomeMethod(const double a)

  {
//--- 10を超えているかチェック
   assert(a>10,"")
  
   ...
   ...
   ...
  }

void OnTick()
  {
   MyClass の someObject。

   someObject.SomeMethod(8);
  
   ...
   ...
   ...
  }

さて、プログラマは値として8を渡すと、プログラムは知らせてくれます。：「値が10よりも下または10に等しいが、このメソッドでは転送することができません。」。

図2。入力パラメータが受け入れられない値を持つメソッドを呼び出す演算結果（アサーションは、パラメータ値を確認するために使用されています）

このようなメッセージを受け取った後、プログラマはすぐにエラーを修正することができます。

代わりに、プログラムの実行でヒストリーが1000本を超えて必要な場合、逆の状況がプログラマのミスとして考えられます。*1000本未満の足を処理するのがロジカルです。

必要な履歴が足りない場合の状況対処例（エラー処理は、このような状況で適用されます）

void OnTick()
  {
   if(Bars(Symbol(),Period())<1000)
     {
      Comment("プログラムが正しく動作するために不十分なヒストリー");
      return;
     }
  }

最終版の安定性のため、アサーションを使用し、その後、エラーを処理してください。

アサーションとエラー処理の組み合わせの例

double CMyClass::SomeMethod(const double a)
  {
//アサーションと入力パラメータのチェック値
   assert(a>=10,"")
   assert(a<=100,"")
  
//---入力パラメータのチェック
   double aValue = a;

   if(aValue<10)
     {
      aValue = 10;
     }
   else if(aValue>100)
     {
      aValue = 100;
     }

//---結果の値を計算します
   double result=...;

//---アサーションと結果の値をチェックします
   assert(result>=0,"")

//---結果の値をチェックし、必要に応じて、それを修正
   if(result<0)
     {
      result = 0;
     }

   return result;
  }


アサーションは、最終版のリリース前に、エラーを追跡するのに役立ちます。最終バージョンでのエラーを処理するときでさえ、開発とデバッグの段階で発見することができなかったエラーを見つけ、正しく動作することを可能にします。

（上記の例のように）エラーを処理する数々のメソッドがあります。それらのすべてを学ぶには、この記事の範囲を超えているでしょう。

また、プログラムが正しくクラッシュし、プログラマとの間でミスがあり、問題があることを示している場合、アサーションがこの場合には冗長性を有していることが、考えられています。たとえば、ゼロ除算でMQL5のプログラムがその実行を終了し、ログには関連するメッセージが表示されます。原理的には、このようなアプローチは、アサーションを行うよりも役立ちます。しかし、アサーションは、ソースコード内の古典的なコメントがより顕著になり、コードの前提条件についての情報などを追加することができ、それが大幅にさらに改善することができます。


結論

この記事では、アサーションのメカニズムを研究しMQL5での実装例を提供し、また、そのアプリケーションに関する一般的な推奨事項を提供してきました。正しく適用されたアサーションは大幅にソフトウェア開発およびデバッグ段階を簡素化することができます。

アサーションは、まずプログラミングエラーではなく、プログラマーに依存しない範囲をターゲットにしていることを覚えておいてください。アサーションはプログラムの最終版には含まれません。プログラマによらないエラーの場合は、エラー処理をするのが最適です。

アサーションメカニズムは密接にソフトウェアのテストの問題と関連しています。エラー処理とソフトウェアテストの両方が注目に値し、別の記事でカバーされる幅広い対象です。

最後のコメント | ディスカッションに移動 (28)
Alain Verleyen
Alain Verleyen | 6 12月 2015 において 11:34
Sergey Eremin:

シクルでExpertRemove()を使用して終了する方法の例を教えてください。

例えば、こんなコードがあります：

i == 2 の場合に終了する必要があります。ジャーナルには "0 "と "1 "だけを表示しなければなりません。この関数でどのようにそれを行うことができますか？

今現在、ExpertRemove() は必要な瞬間にEAを停止するのではなく、すべてのステップが実行され、その後にEAが停止されます。しかし、これはアサーションメカニズムとしては間違っています。なぜなら、どのEAのどの部分に対しても普遍的なマクロや関数が必要だからです。

OnInit()の中でExpertRemove()を使う 必要はなく、return(INIT_FAILED)を使えばいいのです；

int OnInit()
  {
//---
    ...

         if(somethign wrong)
           {
            //ExpertRemove()； 
            return(INIT_FAILED);    //--- OnInit() で ExpertRemove() を使用する必要はない。
           }
    ...
  }

を返すだけです：

            ExpertRemove();
            return;           //--- 現在のイベント・ハンドラを終了するには、returnを返すだけだ。

or

            ExpertRemove();
            return(x);        //--- 現在のイベント・ハンドラを終了するには、returnを返すだけだ。

インジケータについて - インジケータの ShortName を定義する普遍的なメカニズムを教えてください。このメカニズムがないと、アサーションにこの関数を使用できないからです。たしかに、具体的なインジケータでShortNameを定義することはできますが（たとえば、多くの人がやっているように、グローバル変数を使って）、たとえば普遍的な関数「GetShortName()」はありません。そのため、ChartIndicatorDelete()を使って、普遍的なメカニズム（つまり、「assert(...)」という1行を追加するだけで、あらゆるインジケータに対応できるマクロや関数）を作ることはできません。

何が問題なのでしょうか？あなたは自分のインジケーターで作業しており、それはあなたのコードなので、短い名前を知っています。

私の投稿は、プログラムを即座に終了させる方法がないと言っているのは正しくないと言いたかったのです。あなたのアサーション・プロジェクトの解決策を見つけるのはあなた自身です。

インジケータでグローバル変数を使うのは、決して悪いやり方ではありません。もちろん、「これは悪い習慣だ」と自己主張し、新たな制限を作ろうとすれば、不可能なことがたくさん出てくるでしょう。

そして、スクリプトの「些細な」バリアントを、コードのどの部分でもいいから示してください。スクリプトのどの部分に対しても、1つの（！）関数かマクロでなければなりません：

1) ciclesの場合
2) 任意の戻り値を持つ関数の場合
3) 戻り値を持たない関数（void）の場合。

つまり、スクリプトのどの部分にも、このように「assert(...)」という行を1行追加するだけでいいのです：

EAの場合と同じだ。

Sergey Eremin
Sergey Eremin | 6 12月 2015 において 12:30
Alain Verleyen:

私の投稿は、プログラムを即座に終了させる方法がないと言っているのは正しくないと言いたかったのです。あなたのアサーション・プロジェクトで解決策を見つけるのはあなた自身です。

インジケータでグローバル変数を使うのは、決して悪いやり方ではありません。もちろん、このような「悪い習慣である」というアサーションで自分自身で新しい制限を作ろうとすれば、不可能なことがたくさん見つかるでしょう。

わかりました。ありがとう。

しかし、私の記事で言いたいのはアサーションに対する解決策だ。コードのどの場所（OnInitやciclesを含む）でもMQL4/5アプリを停止させる普遍的な メカニズムだ。どの 部分でも1行 追加するだけで完了だ。多くのプラグイン言語のアサーション・メカニズムで機能するようにね。）

はい、その通りです。しかし、私の考えるアサーションは、コードのどの 部分に対しても 普遍的なソリューションではない。

EAの例をありがとう。

Alain Verleyen
Alain Verleyen | 6 12月 2015 において 13:20
Sergey Eremin:

分かったよ。ありがとう。

しかし、私の記事で言いたいのは、アサーションに関する解決策だ。コードのどの場所（OnInitやciclesを含む）でもMQL4/5アプリを停止させる普遍的な 仕組みだ。どの 部分でも1行 追加するだけで完了だ。多くのプラグイン言語のアサーション・メカニズムで機能するようにね。）

はい、その通りです。しかし、私の考えるアサーションは、コードのどの 部分に対しても 普遍的なソリューションではない。

EAの例をありがとう。

私はあなたが何をしたいのか知っているし、それは完全に可能だ。

マクロの呼び出しコンテキストを分析し、それがEAかインジケータかを検出し、__FUNCSIG__を解析 します。

それを普遍的なメカニズムにするかどうかはあなた次第です。

Sergey Eremin
Sergey Eremin | 6 12月 2015 において 13:36
Alain Verleyen:

私はあなたが何をしたいのか知っていますし、それは完全に可能です。

マクロの呼び出しコンテキストを分析し、それがEAかインジケータかを検出し、__FUNCSIG__を解析します。

それを普遍的なメカニズムにするかどうかはあなた次第です。

ええ、最初はそんなことを考えていたのですが、最終的には記事にあるような形にしました :)

コメントありがとうございました！

mktr8591
mktr8591 | 13 4月 2021 において 19:38

もし誰かがこのコードを使おうとするなら、次の点に注意してほしい。 

   if(true)
      assert(1==1, "")
   else
      Print("Never executed");

は、elseブランチからの「実行されませんでした」というメッセージにつながる。

assertを 正しく使うためには、たとえばこのように修正する必要があります：

#define  assert(condition, message) \
       do if(!(condition)) \
        { \
         string fullMessage= \
                            #condition+", " \
                            +__FILE__+", " \
                            +__FUNCSIG__+", " \
                            +"line: "+(string)__LINE__ \
                            +(message=="" ? "" : ", "+message); \
         \
         Alert("Assertion failed! "+fullMessage); \
         double x[]; \
         ArrayResize(x, 0); \
         x[1] = 0.0; \
        } while(false)
#else
#define  assert(condition, message) 
#endif

(#elseブランチのマクロも修正します："; "の代わりに空文字列を返します)。

この変形では、assert(...)の後に"; "を置くべきである。

