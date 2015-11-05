テクニカル指標や取引シグナルの利益表のビジュアル最適化

この記事は、前の記事「テクニカル指標とアラートの利益のビジュアルテスト」の関連記事です。パラメータ変更プロセスに双方向性を加え、検査の目的を変えることにより、シグナルを用いて取引結果予想を表示するだけでなく、メインチャートのシグナルパラメータ値を制御する役割として仮想スライドを動かすことで、取引レイアウトやバランスチャート、取引結果を即座に取得できるツールを作成します。

はじめに

まず皆さんにご注意いただきたいのは、今回紹介するツールも前の記事で説明した物同様、魔法のツールではないということです。単に計算を早くしたり結果を分かりやすく表示したりするだけで、損失を完全回避し利益のみを得ることができるものではありません。テクニカル指標の図はトレーダーにとってシグナルを用いた取引をする際の栄養サプリメント的なものであると考えたほうがいいでしょう。しかしながら、短期取引（特に日計り取引）の際には役立つツールであるといえます。

EAの詳細とともにフォーラムのスレッドに書かれたコメントを見て、指標に改良を加えようと思い立ちました。 コメントには「2009年は順調で、今のところ満足しています。シグナル監視の簡易化に関しては…（以下略）」とありました。ここで話題に上がっていたEAはシグナル、時間軸面では実によく機能していました。しかしながら、パラメータを変更しようとした場合、この優秀なEAが豹変し、証拠金の大半を瞬時に失う大惨事につながりかねませんでした。EAの作成者は、作成したEAを実際の取引に使用することは勧めていませんでしたが、「どうしたら取引結果のチェックだけでなく、取引方法の予想もできるのだろうか」という問題が心に引っかかりました。どうにかして、いくつかのシグナルや戦略の無効性を視覚的わかりやすくしたかったのです。そしてもう一つ引っかかったのは、既存のパラメータで取引してもEAは十分な利益をもたらすという点です。もし手動取引で同じような取引ができた場合、私はその結果に大変満足することでしょう。ですが、もしまださらに改善の余地があるとしたら…？今回はこの問題の解決策を探っていきましょう。





問題定義

以前の記事、「テクニカル指標とアラートの利益のビジュアルテスト」で使用した指標に基づいてこの研究を行います。言い換えれば、必要な作業の大部分はすでに前回終えてしまったので、今回はそれに改良加えることになります。以前の指標には何が足りなかったのは、簡単なパラメータの選択方法です。毎回テクニカル指標の「パラメータ」でパラメータの設定をして、表示された結果を分析するのは、面倒です。そもそも指標は既存のシグナルを確認するために作られていて、今回はそれとは別のことをしようとしているので、仕方がないでしょう。では何が必要なのでしょうか？MTストラテジーテスターを頻繁に使う人は良くわかるでしょう。取引結果の分析すに、バランスチャートやシグナル値計算パラメータの変更の可能性です。





バランスチャート

一番簡単なのはバランスチャートです。全ての取引動作がチャートに表示されるので、必要なのは予想される取引結果の値を合計を出すことだけです。上昇・下落チャートを別ウィンドウで開けるようになります。結果を貨幣価値として示したい方には以下のパラメータをお勧めします。





エミュレーションスライダ

自動取引用プラットフォームをトレーダーとの相互性を要するタスク用に調整するのは難しかったです。スタンダードリソースでは、テクニカル指標の選択、プロパティの呼び出しと編集を1度に1種類しかできませんでした。このように、いくつもの選択肢を一つ一つ試すには時間と手間を要します。何度もテストを行っているうちに訳が分からなくなってしまうこともあるでしょう。

始業やEAでは、ボタン、チェックボックス、コンボボックス、スライダなどのGUIの通常設定が（他のプログラミング言語で書かれたDLLライブラリを使用しない限り）使用できません。そこで、何らかの代替法を探す必要があります。今回は度のチャートにも簡単に追加できる三角記号を通常のスライダに使って、指定の最小値から最大値まで値を変更できるようにしましょう。２つの上下（または左右）スライダを作成し、双方の間にもう１つスライダを作成した場合、適切なスライダーの線形モデルを得られます。スライダーは縦方向に設置するとよりスムーズに値を変更できます。複数のパラメータを同時に変更するには、複数の三角形を同時に使用できるようにする必要があります。

三角スライダの機能は以下のようになります。

double ParamValue( int ParamNo, string ParamName, double ParamValue, double vMin, double vMax, color clr) { double Triangle[ 3 ],vCur, WMax, WMin; datetime tt1, tt2; if ( ObjectFind (ParamName) < 0 ) { WMax = WindowPriceMax(); WMin = WindowPriceMin(); tt1 = Time[ 0 ] + Period ()* 60 *ParamNo* 20 ; tt2 = tt1 + Period ()* 60 * 20 ; vCur = WMin + (ParamValue - vMin) * (WMax - WMin) / (vMax - vMin); ObjectCreate (ParamName, OBJ_TRIANGLE , 0 , tt1,WMax, tt2,vCur, tt1,WMin); ObjectSet(ParamName, OBJPROP_COLOR ,clr); } Triangle[ 0 ] = ObjectGet(ParamName,OBJPROP_PRICE1); Triangle[ 1 ] = ObjectGet(ParamName,OBJPROP_PRICE2); Triangle[ 2 ] = ObjectGet(ParamName,OBJPROP_PRICE3); ArraySort (Triangle); vCur = vMin + (Triangle[ 1 ] - Triangle[ 0 ]) / (Triangle[ 2 ] - Triangle[ 0 ]) * (vMax - vMin); ObjectSetText(ParamName,DoubleToStr(vCur, 2 )); return (vCur); }

コメントには関数計算アルゴリズムが詳細に説明されていますから、ここでは必要最低限の関数のパラメータのみ見ていきましょう。

ParamNo – 使用するパラメータの番号（三角の記号が互いにどう時間軸上を動くか決定します。）必要に応じであとからサイズや位置を変更できます。

ParamName – ツールトップに表示するそれぞれの三角マークを特定するためのパラメータ名

ParamValue – パラメータ名に対するパラメータ値（最適化のために前記検出下限値vMin と出力上限値 vMaxとの差から求めます）

сlr – 三角記号の色

コードは以下のようになります。

MAPeriod = ParamValue( 0 , SliderPrefix+ "MA Period" , MAPeriod, 5 , 35 , Blue); RSIPeriod = ParamValue( 1 , SliderPrefix+ "RSI Period" , RSIPeriod, 2 , 25 , Red); RSILevel = ParamValue( 2 , SliderPrefix+ "RSI Level" , RSILevel, 5 , 95 , Orange);

計算された値が対応するシグナル計算に使用されます。

計算コード開発とデバッグの例として、ユーザー Helen (HI_Line_E_RSI_MA.mq4)作成の指標を選びました。今回の指標で動作するようシグナル計算コードを少々書き換えましたが、主たる部分はほぼ同じです。

for (i=DisplayBars;i>= 0 ;i--) { double t1= iRSI ( NULL , 0 ,RSIPeriod,MAPrice,i+ 1 ); double t11= iRSI ( NULL , 0 ,RSIPeriod,MAPrice,i+ 2 ); double t2= iMA ( NULL , 0 ,MAPeriod, 0 ,MAMode,MAPrice,i+ 1 ); double t3= iMA ( NULL , 0 ,MAPeriod* 3 , 0 ,MAMode,MAPrice,i+ 1 ); if (t1>RSILevel&&t11<RSILevel&&t1>t11&&t1>RSILevel&&t2>t3) {sBuy[i]= 1 ; sBuyCnt++;} if (t1<( 100 -RSILevel)&&t11>( 100 -RSILevel)&&t1<t11&&t1<( 100 -RSILevel)) {sCloseBuy[i]= 1 ; sBuyCloseCnt++;} if (t1<( 100 -RSILevel)&&t11>( 100 -RSILevel)&&t1<t11&&t1<( 100 -RSILevel)&&t2<t3) {sSell[i]= 1 ; sSellCnt++; } if (t1>RSILevel&&t11<RSILevel&&t1>t11&&t1>RSILevel) {sCloseSell[i]= 1 ; sSellCloseCnt++;} }

長期移動平均線を作成するための４つ目のパラメータは作成しないことにしました。今回は主要MAの3倍の長さを使いますが、この設定は必要に応じて変更可能です。

もう一つベースの指標に追加したのはバランス曲線の計算コードです。

i2 = DisplayBars; bBallance[i2] = 0 ; for (i=DisplayBars- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (bBallance[i] != 0 ) { bBallance[i2] = bBallance[i2+ 1 ] + bBallance[i]; i2--; } } double multiplier; if (ProfitInPoints) multiplier = 1 ; else multiplier = ToCurrency; for (i= 0 ;i<DisplayBars- 2 ;i++) bBallance[i] = bBallance[i+i2+ 1 ] * multiplier; SetIndexStyle( 0 , DRAW_HISTOGRAM , STYLE_SOLID ,ProfitWidth,Blue);

1つ目のループは利益値の累積合計を計算し、2つ目のループは値の一覧を作成します。因みに、オーダー開始・終了の縦線は下のチャートとは対応していない（そのためデフォルトでは無効になっています）ので、チャート同士を見比べる必要はありません。

結果として、指標コードは以下のようになります。

#property copyright "Copyright © 2006-2009, Sergey Kravchuk. http://forextools.com.ua" #property link "http://forextools.com.ua" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_level1 0 extern bool ShowZZ = true ; extern bool ShowMARKERS = false ; extern int ProfitWidth = 1 ; extern bool ProfitInPoints = true ; extern datetime DateStart = D'1.01.1970' ; extern datetime DateEnd = D'31.12.2037' ; extern double LotForCalc = 0.05 ; extern int RSIPeriod = 8 ; extern int RSILevel = 73 ; extern int MAPeriod = 20 ; extern int MAMode = 3 ; extern int MAPrice = 6 ; extern double MACDOpenLevel = 3 ; extern double MACDCloseLevel = 2 ; extern double MATrendPeriod = 26 ; extern color ColorProfitBuy = Blue; extern color ColorLossBuy = Red; extern color ColorZeroBuy = Gray; extern color ColorProfitSell = Blue; extern color ColorLossSell = Red; extern color ColorZeroSell = Gray; extern color ColorBuy = CornflowerBlue; extern color ColorSell = HotPink; extern color ColorClose = Gainsboro; double sBuy[],sCloseBuy[],sSell[],sCloseSell[]; int sBuyCnt,sSellCnt,sBuyCloseCnt,sSellCloseCnt; int i,DisplayBars; double bBallance[]; int IndicatorWindowNo; #define MrakerPrefix "IO_" #define SliderPrefix "SL_" #define OP_CLOSE_BUY 678 #define OP_CLOSE_SELL 876 int init() { SetIndexBuffer ( 0 ,bBallance); IndicatorShortName( "IndicatorOptimizer" ); return ( 0 ); } int deinit() { ClearMarkers(); ClearSliders(); return ( 0 ); } double ParamValue( int ParamNo, string ParamName, double ParamValue, double vMin, double vMax, color clr) { double Triangle[ 3 ],vCur, WMax, WMin; datetime tt1, tt2; if ( ObjectFind (ParamName) < 0 ) { WMax = WindowPriceMax(); WMin = WindowPriceMin(); tt1 = Time[ 0 ] + Period ()* 60 *ParamNo* 20 ; tt2 = tt1 + Period ()* 60 * 20 ; vCur = WMin + (ParamValue - vMin) * (WMax - WMin) / (vMax - vMin); ObjectCreate (ParamName, OBJ_TRIANGLE , 0 , tt1,WMax, tt2,vCur, tt1,WMin); ObjectSet(ParamName, OBJPROP_COLOR ,clr); } Triangle[ 0 ] = ObjectGet(ParamName,OBJPROP_PRICE1); Triangle[ 1 ] = ObjectGet(ParamName,OBJPROP_PRICE2); Triangle[ 2 ] = ObjectGet(ParamName,OBJPROP_PRICE3); ArraySort (Triangle); vCur = vMin + (Triangle[ 1 ] - Triangle[ 0 ]) / (Triangle[ 2 ] - Triangle[ 0 ]) * (vMax - vMin); ObjectSetText(ParamName,DoubleToStr(vCur, 2 )); return (vCur); } int start() { double Profit= 0 ,P1,P2; int CntProfit= 0 ,CntLoose= 0 ,i1,i2; double ToCurrency = MarketInfo( Symbol (),MODE_TICKVALUE)*LotForCalc; ClearMarkers(); sBuyCnt= 0 ; sSellCnt= 0 ; sBuyCloseCnt= 0 ; sSellCloseCnt= 0 ; DisplayBars= Bars ; ArrayResize (sBuy,DisplayBars); ArrayInitialize (sBuy, 0 ); ArrayResize (sSell,DisplayBars); ArrayInitialize (sSell, 0 ); ArrayResize (sCloseBuy,DisplayBars); ArrayInitialize (sCloseBuy, 0 ); ArrayResize (sCloseSell,DisplayBars); ArrayInitialize (sCloseSell, 0 ); ArrayInitialize (bBallance, 0 ); MAPeriod = ParamValue( 0 , SliderPrefix+ "MA Period" , MAPeriod, 5 , 35 , Blue); RSIPeriod = ParamValue( 1 , SliderPrefix+ "RSI Period" , RSIPeriod, 2 , 25 , Red); RSILevel = ParamValue( 2 , SliderPrefix+ "RSI Level" , RSILevel, 5 , 95 , Orange); for (i=DisplayBars;i>= 0 ;i--) { double t1= iRSI ( NULL , 0 ,RSIPeriod,MAPrice,i+ 1 ); double t11= iRSI ( NULL , 0 ,RSIPeriod,MAPrice,i+ 2 ); double t2= iMA ( NULL , 0 ,MAPeriod, 0 ,MAMode,MAPrice,i+ 1 ); double t3= iMA ( NULL , 0 ,MAPeriod* 3 , 0 ,MAMode,MAPrice,i+ 1 ); if (t1>RSILevel&&t11<RSILevel&&t1>t11&&t1>RSILevel&&t2>t3) {sBuy[i]= 1 ; sBuyCnt++;} if (t1<( 100 -RSILevel)&&t11>( 100 -RSILevel)&&t1<t11&&t1<( 100 -RSILevel)) {sCloseBuy[i]= 1 ; sBuyCloseCnt++;} if (t1<( 100 -RSILevel)&&t11>( 100 -RSILevel)&&t1<t11&&t1<( 100 -RSILevel)&&t2<t3) {sSell[i]= 1 ; sSellCnt++; } if (t1>RSILevel&&t11<RSILevel&&t1>t11&&t1>RSILevel) {sCloseSell[i]= 1 ; sSellCloseCnt++;} } for (i= 0 ;i<DisplayBars;i++) { if (sBuy[i]==sBuy[i+ 1 ]) sBuy[i]= 0 ; if (sSell[i]==sSell[i+ 1 ]) sSell[i]= 0 ; if (sCloseBuy[i]==sCloseBuy[i+ 1 ]) sCloseBuy[i]= 0 ; if (sCloseSell[i]==sCloseSell[i+ 1 ]) sCloseSell[i]= 0 ; } for (i= 0 ;i<DisplayBars;i++) { if (Time[i]<DateStart || DateEnd<Time[i]) { sBuy[i]= 0 ; sSell[i]= 0 ; sCloseBuy[i]= 0 ; sCloseSell[i]= 0 ; } } if (DateEnd<=Time[ 0 ]) { i=iBarShift( Symbol (), Period (),DateEnd); sBuy[i]= 0 ; sSell[i]= 0 ; sCloseBuy[i]= 1 ; sCloseSell[i]= 1 ; } if (DateEnd >Time[ 0 ]) { sCloseBuy[ 0 ]= 1 ; sCloseSell[ 0 ]= 1 ; } for (i= 0 ;i<DisplayBars;i++) { if (sBuy [i]!= 0 ) sBuyCnt++; if (sCloseBuy [i]!= 0 ) sBuyCloseCnt++; if (sSell[i]!= 0 ) sSellCnt++; if (sCloseSell[i]!= 0 ) sSellCloseCnt++; } for (i=DisplayBars- 1 ;i>= 0 ;i--) { for (i1=i;i1>= 0 ;i1--) if (sBuy[i1]!= 0 ) break ; for (i2=i1- 1 ;i2>= 0 ;i2--) if (sCloseBuy[i2]!= 0 ) break ; if (i2< 0 ) i2= 0 ; i=i2; P1=Open[i1]; P2=Open[i2]; P1/= Point ; P2/= Point ; if (i1>= 0 ) { Profit=Profit+P2-P1; if (P2-P1>= 0 ) CntProfit++; else CntLoose++; DrawLine(i1,i2,OP_BUY); PlaceMarker(i1,OP_BUY); PlaceMarker(i2,OP_CLOSE_BUY); bBallance[i2] += P2-P1; } } for (i=DisplayBars- 1 ;i>= 0 ;i--) { for (i1=i;i1>= 0 ;i1--) if (sSell[i1]!= 0 ) break ; for (i2=i1- 1 ;i2>= 0 ;i2--) if (sCloseSell[i2]!= 0 ) break ; if (i2< 0 ) i2= 0 ; i=i2; P1=Open[i1]; P2=Open[i2]; P1/= Point ; P2/= Point ; if (i1>= 0 ) { Profit=Profit+P2-P1; if (P1-P2>= 0 ) CntProfit++; else CntLoose++; DrawLine(i1,i2,OP_SELL); PlaceMarker(i1,OP_SELL); PlaceMarker(i2,OP_CLOSE_SELL); bBallance[i2] += P1-P2; } } i2 = DisplayBars; bBallance[i2] = 0 ; for (i=DisplayBars- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (bBallance[i] != 0 ) { bBallance[i2] = bBallance[i2+ 1 ] + bBallance[i]; i2--; } } double multiplier; if (ProfitInPoints) multiplier = 1 ; else multiplier = ToCurrency; for (i= 0 ;i<DisplayBars- 2 ;i++) bBallance[i] = bBallance[i+i2+ 1 ] * multiplier; SetIndexStyle( 0 , DRAW_HISTOGRAM , STYLE_SOLID ,ProfitWidth,Blue); int Cnt=CntProfit+CntLoose; string msg= " +TimeToStr( MathMax (DateStart,Time[ Bars - 1 ]))+ " - " +TimeToStr( MathMin (DateEnd,Time[ 0 ]))+ "



" ; msg=msg + "RSIの期間： " + RSIPeriod + "

" + "RSIレベル：" + RSILevel + "

" + "移動平均線の期間：" + MAPeriod + "



アルゴリズムとその動作の詳細は以前の記事をご覧ください。今回はOptimizmパラメータに対する回避策を実施しませんが、ご了承ください。この指標のアップデートでは、現在バーのシグナルが前のバーの値から計算されます。それは取引を改善する古典的なアプローチです。完了したばかりのバーの値を分析し、現在のバーのポジションを開きます。そのため、分析結果が信頼できるものだと言えるでしょう。





最適化処理の実行中

テクニカル指標をコンパイルしてチャートに挿入すると、分析を行うことができます。それについての説明はここでは割愛します。指標の実際の動作については添付の動画をご覧ください。

注意：チックの際に毎回、指標の値が再計算されます。そのため、三角スライダを動かした場合、新価格更新を待つか、チャートの内容を手動で更新する、または、チックエミュレーターを使用する必要があります。

最適化処理は「もしこうなら…？」という面白いゲームになるでしょう。三角スライダを選択し動かすだけでいいのですから。水平線上にある頂点の座標について考える必要がなくなります。重要なのは縦線上にある頂点の座標のみです。このように、直感や実戦経験をもとに三角刃スライダを動かし、結果を見ていきます。経験が少なくても試行錯誤を繰り返すことでふさわしいパラメータを設定できるようになるでしょう。





指標の使用方法

１、すべきではないこと

以前のもの同様、このテクニカル指標も、動作をよく理解して使わなければなりません。シグナル計算コードの取り替えや使用するシグナル数の変更ができます。ですが、ユーロドルの30分足チャートで指標のパラメータの最適化を行って取引に成功たとしても、他の通貨ペアや時間枠で同じように上手くいくとは限らないということを気に留めておいてください。なぜかというと、1分足と日足を見てみるとわかるでしょう。バーの性質やサイズの違いは一目瞭然です。

通貨ペアによる違い少々わかりにくいと思いますが、これについては「Market Diagnostics by Pulse」で詳しく取り上げました。上述の記事ではスクリーンショットを用い、シグナル計算ブロックの設定が同じでも通貨ペアにより取引結果に違いが生じる理由を説明しています。





２、すべきこと

しかしながら、「強みは弱さの中にある」と言われるように、思ったほど悪くないかもしれません。不利にしか見えなくても、有利な点が無いというわけではありません。上昇トレンドが続いてる日足チャートを見てみましょう。期間最初に最適化された指標は、期間中に、利益をもたらさないと言えるでしょうか？

私と同じようにこのテクニカル指標を取引で使う予定なら、その時々で通貨ペアや時間軸を再設定しなければなりません。例えば、HelenのEAなどを使って、ときどきこの指標を再設定しながら、自動売買を行うことができます。今回の指標はその再設定の作業が好きな時に簡単に行えるので、さまざまなチャートに基づいて FX 取引できます。





まとめ

相場というのはまったく予想できないものです。100％確かなシグナルでも相場が一瞬で反転する可能性があります。プロトレーダーがこの記事について話し合ったら、Oandaなど基本的なシグナルを使わなければ、価格がどうなるのか分からず、安定した利益は得られないという意見が出るでしょう。それにも一理あるのですが、それは何千ドルも使って取引する場合のみ使えるアプローチであると言えます。

少額取引なら、私が作成したテクニカル指標はおすすめのツールです。価格変動の全貌を知ることはできないのですから、反転点を一生懸命探してそこから1セントでも利益を出そうとすることは無意味なのです。それと比べれば、数日、数週間などの長期トレンドには何らかの特徴あるはずなので、トレンドの開始点を見つけ、それに合わせて指標のパラメータを最適化することができれば、ある程度の期間、利益を得ることができるでしょう。「風向」が変わったとしても、そんなに大きい問題ではないと感じるようになるでしょう。このテクニカル指標なら、以前より速くシグナルを、再最適化できるのですから。