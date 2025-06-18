SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nairobi Scandinavian Markets
Walter Joseph Dillard

Nairobi Scandinavian Markets

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 5%
ScandinavianMarkets-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
275
Profit Trade:
188 (68.36%)
Loss Trade:
87 (31.64%)
Best Trade:
110.34 USD
Worst Trade:
-690.60 USD
Profitto lordo:
2 192.80 USD (168 351 pips)
Perdita lorda:
-1 737.42 USD (104 183 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (174.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.36 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
82.96%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
184 (66.91%)
Short Trade:
91 (33.09%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
11.66 USD
Perdita media:
-19.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-984.64 USD (4)
Crescita mensile:
-0.42%
Previsione annuale:
-5.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 117.02 USD (9.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.92% (1 117.02 USD)
Per equità:
3.78% (395.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.swd 248
GOLD.swd 22
AUDCAD.swd 1
GBPJPY.swd 1
EURAUD.swd 1
USDCHF.swd 1
AUDJPY.swd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.swd 330
GOLD.swd 157
AUDCAD.swd 0
GBPJPY.swd -2
EURAUD.swd -32
USDCHF.swd 0
AUDJPY.swd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.swd 58K
GOLD.swd 13K
AUDCAD.swd -28
GBPJPY.swd -112
EURAUD.swd -4.7K
USDCHF.swd 4
AUDJPY.swd 376
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.34 USD
Worst Trade: -691 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +174.94 USD
Massima perdita consecutiva: -18.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ScandinavianMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.09.12 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.22% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.68% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 18:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.21% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nairobi Scandinavian Markets
999USD al mese
5%
0
0
USD
10K
USD
62
0%
275
68%
83%
1.26
1.66
USD
10%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.