- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
56 (84.84%)
Loss Trade:
10 (15.15%)
Best Trade:
151.64 USD
Worst Trade:
-107.44 USD
Profitto lordo:
1 285.46 USD (8 570 pips)
Perdita lorda:
-215.32 USD (1 198 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (280.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
321.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
9.91
Long Trade:
10 (15.15%)
Short Trade:
56 (84.85%)
Fattore di profitto:
5.97
Profitto previsto:
16.21 USD
Profitto medio:
22.95 USD
Perdita media:
-21.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.44 USD (1)
Crescita mensile:
21.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
107.95 USD (2.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-ECN
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-ECN
|7.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.64 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +280.30 USD
Massima perdita consecutiva: -19.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
