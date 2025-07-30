SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Montrose KWS
Walter Joseph Dillard

Montrose KWS

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
356
Profit Trade:
151 (42.41%)
Loss Trade:
205 (57.58%)
Best Trade:
104.88 USD
Worst Trade:
-47.16 USD
Profitto lordo:
3 263.55 USD (130 601 pips)
Perdita lorda:
-3 490.88 USD (138 027 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (238.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
82.49%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
222 (62.36%)
Short Trade:
134 (37.64%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.64 USD
Profitto medio:
21.61 USD
Perdita media:
-17.03 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-303.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-303.55 USD (18)
Crescita mensile:
1.45%
Previsione annuale:
17.62%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
674.57 USD
Massimale:
936.47 USD (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.71% (936.53 USD)
Per equità:
0.28% (70.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 173
XAUUSD 69
GBPJPY 62
AUDJPY 18
EURJPY 16
EURUSD 10
GBPUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 284
XAUUSD -11
GBPJPY -459
AUDJPY -13
EURJPY 15
EURUSD 58
GBPUSD -100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.7K
XAUUSD 14K
GBPJPY -23K
AUDJPY 224
EURJPY 625
EURUSD -180
GBPUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.88 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +238.19 USD
Massima perdita consecutiva: -303.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KingWilliamStreetFund-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.08.22 21:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 16:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
