Walter Joseph Dillard

Aarhus SCM

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ScandinavianMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
306
Profit Trade:
252 (82.35%)
Loss Trade:
54 (17.65%)
Best Trade:
347.74 USD
Worst Trade:
-306.42 USD
Profitto lordo:
2 278.13 USD (144 700 pips)
Perdita lorda:
-759.03 USD (25 150 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (45.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
377.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
216 (70.59%)
Short Trade:
90 (29.41%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
4.96 USD
Profitto medio:
9.04 USD
Perdita media:
-14.06 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-456.82 USD (2)
Crescita mensile:
1.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
493.84 USD (2.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (493.84 USD)
Per equità:
3.07% (3 116.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD.swd 108
EURUSD.swd 90
US100.swd 67
DE30.swd 21
USDJPY.swd 13
US30.swd 3
EURNZD.swd 2
NZDCHF.swd 1
GBPCHF.swd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD.swd 320
EURUSD.swd 716
US100.swd 336
DE30.swd 135
USDJPY.swd -46
US30.swd 12
EURNZD.swd 2
NZDCHF.swd 25
GBPCHF.swd 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD.swd 2.1K
EURUSD.swd 1.8K
US100.swd 80K
DE30.swd 33K
USDJPY.swd -993
US30.swd 5.5K
EURNZD.swd 41
NZDCHF.swd 135
GBPCHF.swd 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +347.74 USD
Worst Trade: -306 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.79 USD
Massima perdita consecutiva: -18.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ScandinavianMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
