Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
119 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 780
Profit Trade:
3 434 (71.84%)
Loss Trade:
1 346 (28.16%)
Best Trade:
2 214.24 USD
Worst Trade:
-2 686.57 USD
Profitto lordo:
171 720.61 USD (521 838 pips)
Perdita lorda:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (401.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 574.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
2 579 (53.95%)
Short Trade:
2 201 (46.05%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
6.49 USD
Profitto medio:
50.01 USD
Perdita media:
-104.52 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-175.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 965.72 USD (13)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.18 USD
Massimale:
30 789.44 USD (60.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.30% (30 789.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 214.24 USD
Worst Trade: -2 687 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +401.10 USD
Massima perdita consecutiva: -175.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
