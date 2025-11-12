SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

HJM1

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 5 111%
CribMarket-Live
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19 627
Profit Trade:
10 353 (52.74%)
Loss Trade:
9 274 (47.25%)
Best Trade:
3 098.94 USD
Worst Trade:
-3 145.05 USD
Profitto lordo:
337 582.52 USD (3 289 914 pips)
Perdita lorda:
-297 817.74 USD (2 768 475 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (374.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 098.94 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
87.52%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.96
Long Trade:
10 122 (51.57%)
Short Trade:
9 505 (48.43%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
32.61 USD
Perdita media:
-32.11 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-50.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 560.33 USD (2)
Crescita mensile:
18.33%
Previsione annuale:
222.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.43 USD
Massimale:
3 993.88 USD (9.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.75% (1 785.08 USD)
Per equità:
0.00% (0.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDc 19625
EURUSDc 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDc 40K
EURUSDc -6
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDc 522K
EURUSDc -555
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 098.94 USD
Worst Trade: -3 145 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +374.37 USD
Massima perdita consecutiva: -50.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CribMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.11.12 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
