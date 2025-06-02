SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HP28 RSIM15cross 120SD 926
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 70%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
598
Profit Trade:
463 (77.42%)
Loss Trade:
135 (22.58%)
Best Trade:
137.30 USD
Worst Trade:
-130.46 USD
Profitto lordo:
4 416.01 USD (84 548 pips)
Perdita lorda:
-2 388.63 USD (48 907 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (44.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
273.25 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.45%
Massimo carico di deposito:
6.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
304 (50.84%)
Short Trade:
294 (49.16%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
3.39 USD
Profitto medio:
9.54 USD
Perdita media:
-17.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-209.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.84 USD (5)
Crescita mensile:
9.95%
Previsione annuale:
120.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.25 USD
Massimale:
645.92 USD (39.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.09% (602.17 USD)
Per equità:
14.05% (746.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD+ 34
EURCHF+ 34
EURAUD+ 32
GBPUSD+ 29
GBPCHF+ 25
CADCHF+ 25
EURCAD+ 24
NZDCHF+ 23
NZDJPY+ 22
AUDCAD+ 21
AUDNZD+ 21
AUDUSD+ 20
EURUSD+ 20
USDSGD+ 20
GBPJPY+ 19
USDCHF+ 18
CADJPY+ 17
GBPCAD+ 17
EURNZD+ 16
GBPNZD+ 16
AUDCHF+ 16
NZDCAD+ 15
CHFJPY+ 15
EURGBP+ 14
AUDJPY+ 14
EURSGD+ 14
USDCAD+ 13
NZDUSD+ 12
NZDSGD+ 11
EURJPY+ 8
USDJPY+ 7
AUDSGD+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD+ 207
EURCHF+ 452
EURAUD+ 18
GBPUSD+ -349
GBPCHF+ 216
CADCHF+ 258
EURCAD+ 121
NZDCHF+ -338
NZDJPY+ 104
AUDCAD+ 43
AUDNZD+ 51
AUDUSD+ 35
EURUSD+ 134
USDSGD+ 149
GBPJPY+ 81
USDCHF+ 148
CADJPY+ 47
GBPCAD+ 39
EURNZD+ 55
GBPNZD+ 53
AUDCHF+ 36
NZDCAD+ 23
CHFJPY+ -9
EURGBP+ 99
AUDJPY+ 32
EURSGD+ 38
USDCAD+ 104
NZDUSD+ 65
NZDSGD+ 15
EURJPY+ 37
USDJPY+ 43
AUDSGD+ 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD+ -402
EURCHF+ 3.6K
EURAUD+ -1.6K
GBPUSD+ -1.4K
GBPCHF+ 2.6K
CADCHF+ 1.1K
EURCAD+ 2.6K
NZDCHF+ -1K
NZDJPY+ 2K
AUDCAD+ 2.6K
AUDNZD+ 2.3K
AUDUSD+ 1.6K
EURUSD+ 2.4K
USDSGD+ 1.2K
GBPJPY+ 1.5K
USDCHF+ 1.8K
CADJPY+ 1.6K
GBPCAD+ 1.2K
EURNZD+ 2.7K
GBPNZD+ 1.3K
AUDCHF+ 643
NZDCAD+ 1.1K
CHFJPY+ -2K
EURGBP+ 1.4K
AUDJPY+ 649
EURSGD+ 434
USDCAD+ 1.9K
NZDUSD+ 1.8K
NZDSGD+ 160
EURJPY+ 762
USDJPY+ 398
AUDSGD+ 707
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +137.30 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +44.81 USD
Massima perdita consecutiva: -209.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 12:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HP28 RSIM15cross 120SD 926
30USD al mese
70%
0
0
USD
6.8K
USD
17
100%
598
77%
98%
1.84
3.39
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.