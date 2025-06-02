SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HP28 RSIM15cross 120SD 926
Wai Hong Lee

HP28 RSIM15cross 120SD 926

Wai Hong Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
598
Kârla kapanan işlemler:
463 (77.42%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (22.58%)
En iyi işlem:
137.30 USD
En kötü işlem:
-130.46 USD
Brüt kâr:
4 416.01 USD (84 548 pips)
Brüt zarar:
-2 388.63 USD (48 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (44.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
273.25 USD (15)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
98.45%
Maks. mevduat yükü:
6.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.14
Alış işlemleri:
304 (50.84%)
Satış işlemleri:
294 (49.16%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
3.39 USD
Ortalama kâr:
9.54 USD
Ortalama zarar:
-17.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-209.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-501.84 USD (5)
Aylık büyüme:
9.95%
Yıllık tahmin:
120.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.25 USD
Maksimum:
645.92 USD (39.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.09% (602.17 USD)
Varlığa göre:
14.05% (746.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD+ 34
EURCHF+ 34
EURAUD+ 32
GBPUSD+ 29
GBPCHF+ 25
CADCHF+ 25
EURCAD+ 24
NZDCHF+ 23
NZDJPY+ 22
AUDCAD+ 21
AUDNZD+ 21
AUDUSD+ 20
EURUSD+ 20
USDSGD+ 20
GBPJPY+ 19
USDCHF+ 18
CADJPY+ 17
GBPCAD+ 17
EURNZD+ 16
GBPNZD+ 16
AUDCHF+ 16
NZDCAD+ 15
CHFJPY+ 15
EURGBP+ 14
AUDJPY+ 14
EURSGD+ 14
USDCAD+ 13
NZDUSD+ 12
NZDSGD+ 11
EURJPY+ 8
USDJPY+ 7
AUDSGD+ 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD+ 207
EURCHF+ 452
EURAUD+ 18
GBPUSD+ -349
GBPCHF+ 216
CADCHF+ 258
EURCAD+ 121
NZDCHF+ -338
NZDJPY+ 104
AUDCAD+ 43
AUDNZD+ 51
AUDUSD+ 35
EURUSD+ 134
USDSGD+ 149
GBPJPY+ 81
USDCHF+ 148
CADJPY+ 47
GBPCAD+ 39
EURNZD+ 55
GBPNZD+ 53
AUDCHF+ 36
NZDCAD+ 23
CHFJPY+ -9
EURGBP+ 99
AUDJPY+ 32
EURSGD+ 38
USDCAD+ 104
NZDUSD+ 65
NZDSGD+ 15
EURJPY+ 37
USDJPY+ 43
AUDSGD+ 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD+ -402
EURCHF+ 3.6K
EURAUD+ -1.6K
GBPUSD+ -1.4K
GBPCHF+ 2.6K
CADCHF+ 1.1K
EURCAD+ 2.6K
NZDCHF+ -1K
NZDJPY+ 2K
AUDCAD+ 2.6K
AUDNZD+ 2.3K
AUDUSD+ 1.6K
EURUSD+ 2.4K
USDSGD+ 1.2K
GBPJPY+ 1.5K
USDCHF+ 1.8K
CADJPY+ 1.6K
GBPCAD+ 1.2K
EURNZD+ 2.7K
GBPNZD+ 1.3K
AUDCHF+ 643
NZDCAD+ 1.1K
CHFJPY+ -2K
EURGBP+ 1.4K
AUDJPY+ 649
EURSGD+ 434
USDCAD+ 1.9K
NZDUSD+ 1.8K
NZDSGD+ 160
EURJPY+ 762
USDJPY+ 398
AUDSGD+ 707
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.30 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +44.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -209.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 12:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HP28 RSIM15cross 120SD 926
Ayda 30 USD
70%
0
0
USD
6.8K
USD
17
100%
598
77%
98%
1.84
3.39
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.